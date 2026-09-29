Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Taís Araujo surpreende ao revelar cabelo curtinho durante Semana de Moda de Paris
Famosos

Taís Araujo surpreende ao revelar cabelo curtinho durante Semana de Moda de Paris

Atriz escondeu a transformação por semanas com a ajuda de laces e apresentou o novo visual no desfile da L’Oréal Paris, diante da Torre Eiffel
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 10:21

Taís Araujo exibe novo visual durante desfile em Paris
Taís Araujo exibe novo visual durante desfile em Paris Divulgação/L'Oréal Paris

Taís Araujo surpreendeu os fãs na segunda-feira, 28, ao revelar uma mudança no visual que vinha mantendo em segredo. A atriz abandonou os cabelos longos e adotou um corte bem curto.

A transformação foi apresentada durante o Le Défilé, desfile da LOréal Paris realizado em frente à Torre Eiffel, como parte da Semana de Moda de Paris. A artista circulou pela capital francesa nos últimos dias sem revelar o novo corte.

"Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar", escreveu a atriz em publicação no Instagram.

Taís Araujo recebe elogios após revelar transformaçãoNo vídeo do desfile compartilhado pela atriz, amigos e admiradores elogiaram a beleza de Taís. Lázaro Ramos, marido da artista, escreveu: "Linda demais. Maravilhosa. Te amo."

A atriz norte-americana Viola Davis se declarou para Taís: "Linda! Te Amo, Tais". Ivete Sangalo também comentou: "Eu grito: Mara! E vocês gritam: -vilhosa". Camila Pitanga publicou uma sequência de elogios: "Deusa, deusa, deusa."

Além de Taís Araujo, outras três brasileiras participaram do desfile: Anitta, também veterana no evento, e as estreantes Bella Campos e Liniker.

Entre as personalidades internacionais que passaram pela passarela estavam Jane Fonda, Kendall Jenner e Viola Davis. A apresentação terminou com uma participação de Céline Dion, atração final da noite.

Veja Também 

João Victor Gonçalves, o Mau Mau, e Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida'

'Quem Ama Cuida': Mau Mau e Felipe se beijam ao som de Cazuza

O ator Ary Fontoura, em São Paulo

Ary Fontoura reage a falsa notícia de morte: 'Isso é uma falta de respeito'

Ana Paula Renault é a primeira entrevistada no novo programa de entrevistas de Blogueirinha

Ana Paula Renault fala sobre fim da amizade com Milena: 'Quem?'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Taís Araújo Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Preço, rota, cartão: como fica a migração das linhas do Sanremo para o Transcol
Vaso aconteceu na noite de sgeunda-feira (28), na ES 341
Homem morre após acidente com carro atingido por tiros na ES 341, em Pancas
Japan Fest ES reúne música, gastronomia e artes marciais em Vila Velha
J-pop, artes marciais e gastronomia na festa da cultura japonesa em Vila Velha; programação é gratuita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados