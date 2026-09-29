Ana Paula Renault fala sobre fim da amizade com Milena: 'Quem?'

Ana Paula Renault abriu o jogo sobre o fim da amizade com Milena Moreira após o BBB 26. Durante participação no novo programa de entrevistas de Blogueirinha, nesta segunda-feira (28), a campeã do reality afirmou que o vínculo entre as duas foi genuíno durante o confinamento e falou sobre o afastamento entre elas fora da casa.





Após a apresentadora citar o nome de Milena durante a conversa, Ana ironizou: "Quem?". Blogueirinha então perguntou em que momento ela teria decidido parar de responder a maior aliada dela durante o confinamento, algo que a jornalista negou ter acontecido.





"Isso nunca aconteceu. A gente viveu algo muito intenso e eu respeito muito o que a gente viveu. A gente realmente teve uma conexão altamente genuína durante o programa", disse. "Eu prefiro não espetacularizar relações."





Ana Paula afirmou que, após deixar o reality, foi cercada por opiniões e informações sobre o que havia acontecido durante o jogo. "É muita gente falando, muita gente dando opinião, é muito papo atravessado e a gente não sabe quem ouvir, quem escutar", afirmou.





Questionada por Blogueirinha sobre a possibilidade de retomar a amizade, ela citou uma quebra de confiança. "Não é nem ranço. A gente fica muito triste e magoado quando quebra um padrão de lealdade e fidelidade." Ainda assim, desejou sucesso a Milena.





"Eu quero que ela seja muito feliz. Que ela ocupe todos os espaços mesmo", disse. "Ela está magnânima, ela vai estar na TV Globinho, está fazendo um trabalho incrível, estava no Rock in Rio. A mulher é muito talentosa e eu acho que é isso que é importante. Cada um seguir agora em paz, do seu jeito."





Ana Paula também comentou o rompimento com Samira Sagr, que completava o grupo formado por ela, Milena e Juliano Floss no programa. Os três finalistas se afastaram da participante após reverem situações do confinamento. Hoje, Milena e Samira retomaram a amizade.





"Depois que eu saí e descobri as coisas, fiquei extremamente chateada, porque eu realmente achei que a Samira fosse nossa amiga", afirmou. "Depois eu vi que não, porque ela ficava nos dois lados e era jogo dela."





A entrevista com Ana Paula marcou a estreia do Blogueirinha Entrevista, novo programa do Multishow. Antes de chegar ao canal, Blogueirinha comandou por quatro anos o De Frente com Blogueirinha, talk show da DiaTV que ficou conhecido pelas conversas com celebridades e chegou ao fim em 2025.