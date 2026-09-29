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Novela

'Quem Ama Cuida': Mau Mau e Felipe se beijam ao som de Cazuza

'Preciso Dizer Que Te Amo' vai embalar o momento. Cena vai ao ar no próximo mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 10:12

João Victor Gonçalves, o Mau Mau, e Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida'
João Victor Gonçalves, o Mau Mau, e Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida' Divulgação/Globo

Para desgosto de Otoniel (Tony Ramos), o avô homofóbico de Mau Mau (João Victor Gonçalves), seu neto terá mesmo uma relação amorosa com Felipe (Pietro Antonelli) em "Quem Ama Cuida".


O primeiro beijo dos dois vai ao ar em breve, um bom tempo depois de a dupla descobrir afinidades durante as aulas de dança e começar a sair —a princípio, e por parte de Felipe, como amigos, jpa que ele ainda se vê confuso sobre seus sentimentos em relação ao irmão de Adriana. A cena será gravada nesta semana sob a direção de Amora Mautner. A música que vai embalar o momento é "Preciso Dizer Que Te Amo", de Cazuza, uma escolha de Mautner e da autora Claudia Souto.


Elas são grandes fãs do poeta e entendem que a canção, composta por Cazuza em parceria com Bebel Gilberto e Dé Palmeira, faz sentido para o momento vivido pelos dois personagens. As informações são do Portal Leo Dias,


A cena do beijo acontece quando Mau Mau e Felipe saem para jantar e, em seguida, vão a uma boate —o que não será a primeira vez. Em um capítulo recente, os dois foram a uma balada gay, onde Felipe disse estar se divertindo, apesar de reafirmar: "Sou hétero".

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