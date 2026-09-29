'Quem Ama Cuida': Mau Mau e Felipe se beijam ao som de Cazuza

Para desgosto de Otoniel (Tony Ramos), o avô homofóbico de Mau Mau (João Victor Gonçalves), seu neto terá mesmo uma relação amorosa com Felipe (Pietro Antonelli) em "Quem Ama Cuida".





O primeiro beijo dos dois vai ao ar em breve, um bom tempo depois de a dupla descobrir afinidades durante as aulas de dança e começar a sair —a princípio, e por parte de Felipe, como amigos, jpa que ele ainda se vê confuso sobre seus sentimentos em relação ao irmão de Adriana. A cena será gravada nesta semana sob a direção de Amora Mautner. A música que vai embalar o momento é "Preciso Dizer Que Te Amo", de Cazuza, uma escolha de Mautner e da autora Claudia Souto.





Elas são grandes fãs do poeta e entendem que a canção, composta por Cazuza em parceria com Bebel Gilberto e Dé Palmeira, faz sentido para o momento vivido pelos dois personagens. As informações são do Portal Leo Dias,





A cena do beijo acontece quando Mau Mau e Felipe saem para jantar e, em seguida, vão a uma boate —o que não será a primeira vez. Em um capítulo recente, os dois foram a uma balada gay, onde Felipe disse estar se divertindo, apesar de reafirmar: "Sou hétero".