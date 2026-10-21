Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Filme

John Leguizamo vem ao Brasil para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

Ator de ‘A Odisseia’, de Christopher Nolan, receberá prêmio em sua homenagem
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 15:44

John Leguizamo em 'A Odisseia'.
John Leguizamo em 'A Odisseia'. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP

John Leguizamo, ator de A Odisseia, de Christopher Nolan, vem ao Brasil para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O artista será homenageado no evento.

A 50ª edição da Mostra, que começou no dia 15 e vai até o dia 29, tem programação que inclui masterclass com o ator e a entrega do Prêmio Leon Cakoff.

A vinda do astro, vencedor do Special Tony Award e do Primetime Emmy Award, ocorre na segunda-feira, 26, quando ele estará na masterclass e receberá a homenagem.

Sua carreira contempla atuações no cinema, televisão e teatro. Foi nos anos 1990 que Leguizamo ganhou destaque ao integrar os elencos de O Pagamento Final e Pecados de Guerra, de Brian De Palma, além de Moulin Rouge - Amor em Vermelho e Romeu + Julieta, de Baz Luhrmann.

O ator também é dublador. É dele a voz de Sid dos filmes de A Era do Gelo.

Veja Também 

Os atores Jane Lynch e Matthew Morrison na série 'Glee'

Disney confirma nova versão da série 'Glee', musical adolescente dos anos 2010

Pacote reúne 18 produções brasileiras com estreias previstas a partir de dezembro e até meados de 2027

Netflix terá filmes e novelas da Globo em acordo inédito entre as empresas; veja títulos

Conheça Donna Oliveira, roteirista por trás de grandes produções

De Nova Venécia para o Emmy Internacional: conheça Donna Oliveira, roteirista por trás de grandes produções

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Filme
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MG IM6 2027
MG IM6 estreia no ES: SUV elétrico traz 752 cv e até 400 km de autonomia
Encontro das chefs 2025
ES Gás terá atividades interativas durante 'Encontro das Chefs' no Cais das Artes
Mateusz Chmura
Fisiculturista desmaia no palco e morre aos 33 anos na Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.