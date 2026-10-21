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Marca de luxo

MG IM6 estreia no ES: SUV elétrico traz 752 cv e até 400 km de autonomia

Modelo topo de linha da marca desembarca em Vitória no próximo sábado e estimativa de preços entre R$ 400 mil e R$ 500 mil

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 16:15

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

21 out 2026 às 16:15
MG IM6 2027
O IM6 é o primeiro da linha de luxo da britânica MG MG Motor/Divulgação

Apresentada no Festival Interlagos Autos 2026, a IM Motors, marca de luxo da britânica MG, prepara o lançamento do seu primeiro modelo, o IM6. O modelo é um SUV 100% elétrico de porte grande, que será o topo de linha da montadora no Brasil. O lançamento oficial nas concessionárias acontece neste sábado, 24. 


Aqui no Espírito Santo, o modelo chega por meio da Orvel MG, em um evento marcado para começar às 8h deste sábado, na concessionária de Vitória. Com preços estimados de R$ 400 mil a R$ 500 mil, a novidade representa a linha de luxo da marca controlada pela chinesa Saic no segmento de veículos 100% elétricos de alta performance.


A chegada do utilitário esportivo ao Espírito Santo antecipa o cronograma nacional da MG Motor Brasil para o mês de outubro. Segundo Luciano Garcia, diretor comercial do Grupo Orletti, a introdução do modelo reforça o compromisso da empresa em acompanhar a crescente demanda local por veículos de alto valor agregado e tecnologias de propulsão limpa. 

Design e motorização
MG IM6 2027
Modelo é um SUV de porte grande 100% elétrico MG Motor/Divulgação

No design, o SUV mede 4.904 mm de comprimento e 2.950 mm de distância entre-eixos. Suas linhas externas foram desenvolvidas em parceria com o centro de design da universidade Central Saint Martins, em Londres, apresentando proporções com foco em aerodinâmica e presença marcante.


A mecânica do MG IM6 oferece duas opções de pacotes de bateria de íons de lítio: 75 kWh e 100 kWh. Na versão de topo com acumulador de 100 kWh, o conjunto motriz entrega 752 cv de potência máxima e 81,7 kgfm de torque instantâneo. 


Com esse rendimento, a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 3,5 segundos, com velocidade máxima de 305 km/h. A autonomia declarada sob o padrão Inmetro alcança até 400 km. A dinâmica de condução conta com esterçamento ativo nas quatro rodas e o sistema de Parada de Conforto Inteligente (ICS).

Telas de 26 polegadas
MG IM6 2027
Visão do cockpit do modelo MG Motor/Divulgação

A cabine adota o conceito I-Cockpit, com conjunto de telas integradas de 26,3 polegadas e 10,5 polegadas na plataforma digital IM Vision. O interior possui assentos no formato “sofá” e sistema de som de alta fidelidade IM. 


O isolamento acústico I-Silent utiliza vidros duplos laminados nas janelas laterais. Em termos de segurança ativa, o modelo traz o pacote ADAS com assistentes de prevenção contra colisões, capotamentos e aquaplanagem, além de classificação de cinco estrelas no protocolo Euro NCAP.


O posicionamento comercial coloca o modelo na faixa superior de preços da marca no Estado. As configurações definitivas de equipamentos por versão e os valores de tabela oficiais serão detalhados pela fabricante durante o período de vendas após o lançamento.

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