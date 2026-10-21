MG IM6 estreia no ES: SUV elétrico traz 752 cv e até 400 km de autonomia

Apresentada no Festival Interlagos Autos 2026, a IM Motors, marca de luxo da britânica MG, prepara o lançamento do seu primeiro modelo, o IM6. O modelo é um SUV 100% elétrico de porte grande, que será o topo de linha da montadora no Brasil. O lançamento oficial nas concessionárias acontece neste sábado, 24.





Aqui no Espírito Santo, o modelo chega por meio da Orvel MG, em um evento marcado para começar às 8h deste sábado, na concessionária de Vitória. Com preços estimados de R$ 400 mil a R$ 500 mil, a novidade representa a linha de luxo da marca controlada pela chinesa Saic no segmento de veículos 100% elétricos de alta performance.





A chegada do utilitário esportivo ao Espírito Santo antecipa o cronograma nacional da MG Motor Brasil para o mês de outubro. Segundo Luciano Garcia, diretor comercial do Grupo Orletti, a introdução do modelo reforça o compromisso da empresa em acompanhar a crescente demanda local por veículos de alto valor agregado e tecnologias de propulsão limpa.