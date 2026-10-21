MG IM6 estreia no ES: SUV elétrico traz 752 cv e até 400 km de autonomia

Apresentada no Festival Interlagos Autos 2026, a IM Motors, marca de luxo da britânica MG, prepara o lançamento do seu primeiro modelo, o IM6. O modelo é um SUV 100% elétrico de porte grande, que será o topo de linha da montadora no Brasil. O lançamento oficial nas concessionárias acontece neste sábado, 24.
Aqui no Espírito Santo, o modelo chega por meio da Orvel MG, em um evento marcado para começar às 8h deste sábado, na concessionária de Vitória. Com preços estimados de R$ 400 mil a R$ 500 mil, a novidade representa a linha de luxo da marca controlada pela chinesa Saic no segmento de veículos 100% elétricos de alta performance.
A chegada do utilitário esportivo ao Espírito Santo antecipa o cronograma nacional da MG Motor Brasil para o mês de outubro. Segundo Luciano Garcia, diretor comercial do Grupo Orletti, a introdução do modelo reforça o compromisso da empresa em acompanhar a crescente demanda local por veículos de alto valor agregado e tecnologias de propulsão limpa.
No design, o SUV mede 4.904 mm de comprimento e 2.950 mm de distância entre-eixos. Suas linhas externas foram desenvolvidas em parceria com o centro de design da universidade Central Saint Martins, em Londres, apresentando proporções com foco em aerodinâmica e presença marcante.
A mecânica do MG IM6 oferece duas opções de pacotes de bateria de íons de lítio: 75 kWh e 100 kWh. Na versão de topo com acumulador de 100 kWh, o conjunto motriz entrega 752 cv de potência máxima e 81,7 kgfm de torque instantâneo.
Com esse rendimento, a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 3,5 segundos, com velocidade máxima de 305 km/h. A autonomia declarada sob o padrão Inmetro alcança até 400 km. A dinâmica de condução conta com esterçamento ativo nas quatro rodas e o sistema de Parada de Conforto Inteligente (ICS).
A cabine adota o conceito I-Cockpit, com conjunto de telas integradas de 26,3 polegadas e 10,5 polegadas na plataforma digital IM Vision. O interior possui assentos no formato “sofá” e sistema de som de alta fidelidade IM.
O isolamento acústico I-Silent utiliza vidros duplos laminados nas janelas laterais. Em termos de segurança ativa, o modelo traz o pacote ADAS com assistentes de prevenção contra colisões, capotamentos e aquaplanagem, além de classificação de cinco estrelas no protocolo Euro NCAP.
O posicionamento comercial coloca o modelo na faixa superior de preços da marca no Estado. As configurações definitivas de equipamentos por versão e os valores de tabela oficiais serão detalhados pela fabricante durante o período de vendas após o lançamento.