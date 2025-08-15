Lançamento oficial

SUV elétrico Zeekr 7X traz esportividade, segurança e requinte na medida

Testamos a versão única do SUV de marca chinesa que está no mesmo grupo automotivo no qual está a Volvo; veja primeiras impressões

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:49 - Atualizado há 16 minutos

O Zeekr 7X foi lançado oficialmente pela montadora, após um período de pré-vendas Crédito: Zeekr/Divulgação

CIRCUITO PANAMERICANO (SP) - A Zeekr é uma das marcas que integram o Grupo Geely, conglomerado chinês que detém, entre outras montadoras, a sueca Volvo, conhecida pelo requinte e segurança de seus veículos. Tanto ela quanto a Zeekr, inclusive, têm centros de design separados localizados em Gotemburgo, na Suécia, como foi destacado pelo líder das operações da Zeekr no Brasil, Ronaldo Znidarsis.

Mas a diferença fica bem por aí, porque a Zeekr, apesar de ser co-irmã da Volvo, é uma de suas concorrentes também. E isso pode ser visto no lançamento mais recente da montadora, o SUV 100% elétrico 7X, que, depois de sua pré-venda anunciada no mês passado, finalmente chega ao mercado em versão única, a Flagship AWD, cujo preço parte de R$ 448 mil. Em termos de tamanho e de configuração, ele estaria no mesmo patamar do Volvo XC60, cujo preço parte de R$ 459.950 na versão híbrida plug-in.

Por fora, o modelo tem um porte grande como o XC60, mas a semelhança para por aí. Enquanto o SUV da Volvo tem aquele ar mais familiar, o 7X traz linhas mais estreitas, vincos mais pontudos e muito acabamento no estilo black piano por fora, denotando a vocação mais esportiva do modelo.

As rodas são de 20 polegadas em alumínio forjado Crédito: Zeekr/Divulgação

O conjunto óptico tem faróis em LED com uma assinatura em formato de uma faixa luminosa que acompanha a largura do capô, uma tendência vista em vários outros modelos que têm chegado ao mercado, especialmente chineses. Como é um modelo 100% elétrico, não há uma grade frontal, mas ao mesmo tempo, o carro não fica com aquela cara de “protótipo”.

Os espaços “vazios” são preenchidos pelas câmeras e sensores, além de detalhes em black piano na parte inferior e superior do capô, acima dos faróis, dando uma sensação mais de requinte.

Outro destaque desse design são os retrovisores laterais elétricos sem moldura (frameless), assim como os vidros das portas. Aliás, as portas se abrem com o apertar de um botão, sequer necessitando do uso das maçanetas que são embutidas e têm ainda iluminação.

Um destaque dessa abertura automática é que as portas têm sensores que captam pessoas ou objetos próximos, não abrindo totalmente, o que pode evitar, muitas vezes, aquelas incômodas batidinhas na porta do carro vizinho em um estacionamento. As portas traseiras, inclusive, têm um ângulo de abertura maior, chegando a 90°, o que facilita a entrada e saída dos passageiros.

Detalhes externos do Zeekr 7X 1 de 6

O acabamento em preto brilhante continua na lateral e na moldura das rodas, que são de 20 polegadas em alumínio forjado. Os faróis traseiros são em LED 3D, em formato de filete que acompanha todo a tampa traseira do porta-malas. O desenho da traseira deixa a monotonia de um SUV familiar de lado e busca uma pegada mais esportiva (que logo vai se justificar). Há, ainda, um limpador traseiro, que é sutilmente escondido nesse desenho da traseira.

Dimensões e versão de lançamento

O Zeekr 7X tem comprimento de 4.787 mm, largura de 1.930 mm, altura de 1.650 mm e entre-eixos de 2.900 mm. Ele está disponível em cinco cores: Branco Polar Day, Cinza Dusk, Preto Polar Night Verde Forest e Azul Brook, sendo este biton, por conta do teto prata.

Em versão única de lançamento, a Flagship, o modelo manterá o preço de R$ 448 mil até 31 de agosto, que inclui ainda 5 anos (ou 150 mil km) de garantia mais um adicional para o veículo, oito anos de garantia (ou 160 mil km) para a bateria, trs anos de conectividade 5G gratuita e um carregador de parede de 7 a 22 kW.

Conforto para motoristas e passageiros

Modelo tem abertura de 90° das portas traseiras Crédito: Zeekr/Divulgação

Por dentro, o carro está repleto de itens tecnológicos, com, inclusive, uma câmera no banco traseiro. Aliás, os vidros traseiros têm cortinas de privacidade que podem ser acionadas com o toque de um botão ao alcance do passageiro.

Não foi possível analisar com calma todos os recursos para passageiros e motorista do carro, já que o teste-drive constituiu em uma volta rápida na pista para testar velocidade e aceleração e outra para testar a segurança do modelo em terrenos alagados (mais sobre isso adiante).

Mas voltando ao que esteve a nosso alcance nessa primeira impressão, o interior é bastante sofisticado, com revestimento em couro, superfícies macias ao toque e duas opções de acabamento interno: Black ou Purple & White. Os bancos, tanto traseiros quanto dianteiros, contam com climatização e ajuste elétrico. Os bancos da frente ainda têm massageador elétrico e alto-falantes embutidos.

O sistema de som (que, infelizmente, não foi testado), conta com 21 alto-falantes de alta performance e 2.080w de potência, com a equalização sendo feita por meio de inteligência artificial (IA). Complementa uma tela multimídia onde são acionados comandos do carro de 16 polegadas, o cluster de instrumentos 3D de 13 polegadas e head-up display de realidade aumentada com 36,21 polegadas.

Ao todo, são 36 espaços de armazenamento interno Crédito: Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X tem teto panorâmico de área envidraçada de 1,84 metro com isolamento térmico e cortina elétrica. O porta-malas é provavelmente um dos maiores do segmento, com 616 litros e expansão de até 1.978 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. Além disso, o interior do carro conta com mais 36 espaços de armazenagem internos.

Ele conta com um Processador Qualcomm 8295 Flagship que permite maior capacidade de processamento de dados, transições de interface mais suaves e resposta de software mais rápida. O interior tem ainda jogo de luzes em LED que podem ser configuradas para funcionar de acordo com as batidas da música ouvida no carro.

Tecnologia para segurança

Zeekr 7X por dentro 1 de 6

Um dos pontos fortes do modelo é toda a tecnologia tanto de sua construção quanto no funcionamento para garantir a segurança dos ocupantes. O carro é feito em aço de alta resistência em 73% de sua constituição e tem estrutura anticolisão com proteção integral ao habitáculo e à bateria elétrica.

Esse sistema, segundo a montadora, usa três camadas de oito “compartimentos herméticos irregulares e estrutura de absorção de energia ‘8 tubos’, suportando cerca de 65 toneladas (636 kN) de impacto instantâneo no poste lateral. A sucção de três etapas fornece uma ‘grande muralha’ de segurança para a bateria e ocupantes.

O modelo tem reconhecimento de placas de trânsito e a função de assistência de direção monitora a velocidade em tempo real, avalia o ambiente de estacionamento e auxilia no estacionamento.

O porta-malas tem 616 litros e expansão de até 1.978 litros com o rebatimento dos bancos traseiros Crédito: Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X vem de fábrica com 12 câmeras e 1 radar ADAS, fornecendo mais de dez funções inteligentes de assistência ao motorista, incluindo controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima e assistência automática ao estacionamento. Há ainda Visual Park Assist 360° (câmera) e sistema anticolisão traseiro.

O veículo é equipado com 7 airbags. Os airbags dianteiros envolvem o lado do passageiro para fornecer proteção total para a cabeça, enquanto os airbags laterais se estendem até o pilar A. O airbag mantém o suporte de pressão por seis segundos após um acidente.

Motorização e autonomia

Modelo tem autonomia de 423 km de acordo com o PBEV Inmetro Crédito: Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X foi desenvolvido na arquitetura SEA 800V, cuja estrutura de alta tensão permite carregamento ultrarrápido de 10% a 80% em cerca de 13 minutos (em estações de 360 kW), segundo dados da montadora.

O veículo chega 646 cv disponíveis, potência máxima de 475 kW e aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos, o conjunto powertrain possui um motor de alto rendimento dianteiro ASM + traseiro SiC PMSM, com torque máximo de 710 Nm (dianteiro 270 Nm + traseiro 440 Nm), atingindo a máxima potência em 0,5 segundos.

No ciclo WLTP usado fora do Brasil, a sua autonomia é de 543 km. A sigla WLTP vem do inglês Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, em tradução livre ficaria algo como Procedimento Mundial Harmonizado para Testes em Veículos Leves (como são chamados os veículos eletrificados) e serve para medir o consumo energético. No Brasil, essa medição é feita por meio do programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, mais rigorosa. No caso do Zeekr 7x, a autonomia dentro do programa brasileiro é de 423 km.

A bateria é fornecida pela CATL (que também é uma das acionistas da Zeekr), a maior do mundo nesse segmento e conta com um sistema de segurança, que, segundo a montadora, cada célula tem seis medidas de proteção de segurança.

Veículo está equipado com uma tela multimídia de 16 polegadas e cluster de instrumentos de 13 polegadas Crédito: Zeekr/Divulgação

E a dirigibilidade?

O teste drive foi realizado dentro de um ambiente controlado, o Circuito Panamericano, localizado no interior de São Paulo, espaço onde são realizados testes e alguns lançamentos de montadoras. Portanto, o roteiro seguiu dois testes: um de velocidade e segurança nas curvas e outro de dirigibilidade.

Modelo chega em versão única com preço partindo de R$ 448 mil Crédito: Zeekr/Divulgação

Não é a mesma coisa de testar o veículo no dia a dia, tendo uma primeira impressão de casos extremos. Na pista recortada por curvas, foi possível pisar fundo no acelerador e testar os limites do carro, que se porta bem apesar do tamanho e ser um SUV, já que a sua suspensão pneumática reduz o centro de gravidade do carro, deixando-o mais próximo ao solo em velocidades maiores, o que contribui para o seu centro de gravidade.

O volante responde muito bem aos comandos e toda a parafernália tecnológica de assistência de condução ajuda e muito em manter o veículo estável e seguro em curvas, ultrapassagens e sua permanência na via.

Equipado com dois motores elétricos: um traseiro e outro dianteiro, sua potência combinada de 646 cv dá todo o toque da esportividade necessário para que o Zeekr não seja apenas mais um SUV voltado para a família. Ele tem esportividade de sobra e emoção para quem quer mais do que um carro para o dia a dia.

Seu sistema de suspensão garante um rodar mais tranquilo e dificilmente derrapa em pistas mais molhadas como foi comprovado no teste com a pista molhada (lembrando que aqui era um ambiente controlado e não estávamos em uma pista completamente alagada). De qualquer forma, todo o cuidado é pouco ao dirigir em espaços alagados, assim como usar o carro no trânsito como se fosse um modelo de alta velocidade sem respeitar as leis.

O Zeekr 7X traz linhas mais estreitas, vincos mais pontudos e muito acabamento no estilo black piano por fora Crédito: Zeekr/Divulgação

Outro diferencial é que ele tem vocação para o off-road. Um vídeo exibido durante a apresentação para a imprensa mostrou o modelo fazendo a subida do Pico Bilutu, conhecida como a duna mais alta do mundo, localizada no deserto de Badain Jaran, localizado na China. O local é conhecido por ter algumas das dunas estacionárias mais altas da Terra, chegando a atingir mais de 500 metros de altura, no caso a Pico Bilutu.

A façanha realizada pelo SUV da Zeekr, já tinha sido anunciada também por outra concorrente chinesa, a BYD com o seu “suvão” Yangwang U8 (que ainda não é comercializado no Brasil). Além da imensa quantidade de areia, a região tem muitos buracos ocultos, além de um terreno elevado e complexo.

Segundo a Zeekr o modo off-road do 7X é ativado, elevando a altura da carroceria em 45 mm em baixas velocidades para aumentar a distância ao solo e melhorar a dirigibilidade. O modelo tem um ângulo de entrada de 22,2° e ângulo de saída de 23,2°.

*A jornalista viajou a convite da Zeekr.

