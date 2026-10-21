Série dirigida por capixaba chega ao Prime Video e pode ser vista de graça no YouTube

Na ceia de Natal, os sorrisos podem esconder ressentimentos, rivalidades e coisas que todos preferem manter em segredo. Esse é o tema de “Feliz Natal”, série lançada entre julho e agosto neste ano, que acaba de chegar às plataformas Prime Video, Claro TV e BBPlay. A produção dirigida por Abel Santana também está disponível gratuitamente no YouTube, até o dia 30 de novembro, no canal Oficina de Atores Abel Santana.





Com produção de Fernanda Cipriano e Lara Picallo, e inspiração no universo de Nelson Rodrigues, escritor e jornalista, a trama acompanha a tradicional família Souza e Silva. A família faz questão de preservar uma imagem de respeito e perfeição diante da sociedade, mas longe dos olhares externos, a convivência revela uma realidade bem diferente daquela que os personagens tentam sustentar.





A celebração natalina se transforma, assim, em disputas, revelações e situações em que o humor nasce justamente das contradições humanas. A ironia é um dos principais recursos da narrativa, que usa os encontros familiares para abordar temas como hipocrisia, aparências e convenções sociais.





O diretor da série “Feliz Natal”, o cachoeirense Abel Santana, também é ator, roteirista e professor de artes cênicas. Ele é fundador e diretor da Oficina de Atores Abel Santana, criada em 2007 em Vitória, no Espírito Santo, com atuação na formação de talentos para teatro, TV e cinema. Ele dirigiu peças como “A Peso de Ouro” e o infantil “Os Sem Planeta”, além de ser criador e diretor da série cômica “Farofa & Caviar”.