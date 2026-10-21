Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Capixaba nas telas

Série dirigida por capixaba chega ao Prime Video e pode ser vista de graça no YouTube

Inspirada no universo de Nelson Rodrigues, a produção de Abel Santana acompanha uma família que esconde conflitos por trás da imagem de perfeição
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 16:04

Com humor e ironia, série apresenta os segredos e as rivalidades de uma família tradicional durante o Natal
Com humor e ironia, série apresenta os segredos e as rivalidades de uma família tradicional durante o Natal Lina Carneiro

Na ceia de Natal, os sorrisos podem esconder ressentimentos, rivalidades e coisas que todos preferem manter em segredo. Esse é o tema de “Feliz Natal, série lançada entre julho e agosto neste ano, que acaba de chegar às plataformas Prime Video, Claro TV e BBPlay. A produção dirigida por Abel Santana também está disponível gratuitamente no YouTube, até o dia 30 de novembro, no canal Oficina de Atores Abel Santana.


Com produção de Fernanda Cipriano e Lara Picallo, e inspiração no universo de Nelson Rodrigues, escritor e jornalista, a trama acompanha a tradicional família Souza e Silva. A família faz questão de preservar uma imagem de respeito e perfeição diante da sociedade, mas longe dos olhares externos, a convivência revela uma realidade bem diferente daquela que os personagens tentam sustentar. 


A celebração natalina se transforma, assim, em disputas, revelações e situações em que o humor nasce justamente das contradições humanas. A ironia é um dos principais recursos da narrativa, que usa os encontros familiares para abordar temas como hipocrisia, aparências e convenções sociais. 


O diretor da série “Feliz Natal”, o cachoeirense Abel Santana, também é ator, roteirista e professor de artes cênicas. Ele é fundador e diretor da Oficina de Atores Abel Santana, criada em 2007 em Vitória, no Espírito Santo, com atuação na formação de talentos para teatro, TV e cinema. Ele dirigiu peças como “A Peso de Ouro e o infantil “Os Sem Planeta, além de ser criador e diretor da série cômica “Farofa & Caviar”.

A chegada da série a novas plataformas amplia as possibilidades de acesso do público à produção audiovisual capixaba e permite que nossa história alcance mais pessoas. É uma satisfação ver um trabalho feito no Espírito Santo ganhar espaço e chegar a diferentes públicos

Abel Santana Ator, roteirista, diretor e professor

Veja Também 

Os atores Jane Lynch e Matthew Morrison na série 'Glee'

Disney confirma nova versão da série 'Glee', musical adolescente dos anos 2010

Cena da websérie “Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá”

Websérie capixaba sobre artesãs de Anchieta é indicada a festival internacional

Imagem de destaque

O que estreia na Netflix nesta semana? 5 filmes e séries para colocar na sua lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Séries Capixaba Natal Filmes de Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MG IM6 2027
MG IM6 estreia no ES: SUV elétrico traz 752 cv e até 400 km de autonomia
Encontro das chefs 2025
ES Gás terá atividades interativas durante 'Encontro das Chefs' no Cais das Artes
Mateusz Chmura
Fisiculturista desmaia no palco e morre aos 33 anos na Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.