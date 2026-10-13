O que estreia na Netflix nesta semana? 5 filmes e séries para colocar na sua lista

No filme “O Temporal”, Filip reúne seus melhores amigos para comemorar seus 45 anos em uma luxuosa fazenda recém-comprada com a esposa, no norte da Suécia. O que deveria ser uma celebração especial muda de rumo quando uma forte tempestade deixa todos presos no local. Com a situação se agravando cada vez mais, a ansiedade começa a tomar conta do grupo e os convidados começam a abandonar as aparências, revelando segredos e sentimentos que mudam o clima do encontro e tornam a convivência cada vez mais difícil.