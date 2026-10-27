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Fuga após votação

Aliado de Trump diz que Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos

Simón Levy disse que articulação para a vinda foi liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 17:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 out 2026 às 17:41

O investidor e ex-secretário de Turismo do México, Simón Levy, publicou uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira (27) relatando que Flávio Bolsonaro teria chegado aos Estados Unidos (EUA), em uma articulação liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. 


A possível fuga de Flávio, menos de 48 horas após perder as eleições presidenciais, também foi confirmada pela agência de notícias Reuters.


 Nenhuma autoridade oficial do Brasil ou dos EUA, entretanto, confirma saída de Flávio do país

Post de Simón Levy sobre fuga de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Foto: SimonLevyMx/X - SimonLevyMx/X
Post de Simón Levy sobre fuga de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos  Foto: SimonLevyMx/X - SimonLevyMx/X


"Como relatei há algumas horas, Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", 

escreveu.


A postagem foi feita por volta das 15h30. Em outra publicação, menos de 30 minutos depois, Levy acrescentou que essa fuga recebeu o nome de Operação Alba.


Levy é empresário e advogado e se autodescreve publicamente como um aliado próximo e alguém que serve a Donald Trump e ao movimento MAGA [Make America Great Again, no inglês].


A Agência Brasil procurou a assessoria de Flávio, mas não recebeu retorno. O senador não chegou a entregar seus passaportes à Polícia Federal (PF) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).


A decisão está em segredo de justiça e foi tornada pública pelo senador em suas redes sociais. A ordem judicial faz parte do processo em que Flávio e o advogado Willer Tomaz são investigados no STF por lavagem de dinheiro. Por causa do descumprimento, os passaportes do parlamentar foram cancelados diretamente pela PF.

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