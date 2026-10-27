Morre o presbítero Geraldo Rocha, economista que ajudou a fundar a Cesan

Morreu nesta terça-feira (27), aos 92 anos, o economista Geraldo Rocha, o primeiro diretor-financeiro da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), criada em 1967. O profissional ainda era assessor da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) quando deu início aos estudos para a criação da empresa de saneamento capixaba.





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Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Geraldo Rocha ingressou por concurso na Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo (Codes), que depois viria a ser transformada no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).