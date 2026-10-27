Morre o presbítero Geraldo Rocha, economista que ajudou a fundar a Cesan

Morreu nesta terça-feira (27), aos 92 anos, o economista Geraldo Rocha, o primeiro diretor-financeiro da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), criada em 1967. O profissional ainda era assessor da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) quando deu início aos estudos para a criação da empresa de saneamento capixaba.
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Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Geraldo Rocha ingressou por concurso na Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo (Codes), que depois viria a ser transformada no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
Na década de 1980, ele foi um dos coordenadores do “Espírito Santo Século 21”, projeto desenvolvido pela Rede Gazeta, Ufes, Bandes, Geres e Coplan, que realizou um levantamento das potencialidades do Estado, visando seu desenvolvimento. Findo o projeto, atuou na área de Planejamento da Rede Gazeta até se aposentar.
Nascido em 17 de maio de 1934, em Cachoeiro de Itapemirim, filho de uma dona de casa e um eletricista da Companhia Central Brasileira de Força Elétrica, aprendeu o ofício do pai, mas seguiu firme no propósito de estudar mais. Chegou a lecionar no curso de Economia da Ufes, onde foi admitido em 1965 e permaneceu até sua aposentadoria, em dezembro de 1989.
Geraldo Rocha morreu dormindo, serenamente, exatamente como desejava. Presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana Unida de Vitória (IPU), era viúvo e deixa três filhos, quatro netos, duas netas e três bisnetos.
O velório (8h) e o culto de despedida (12h) serão realizados nesta quarta-feira (28), na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória (Rua Sete de Setembro, nº 421). O sepultamento será às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.
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