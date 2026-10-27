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Leonel Ximenes

Morre o presbítero Geraldo Rocha, economista que ajudou a fundar a Cesan

Ele tinha 92 anos e era formado pela Ufes e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 18:17

Públicado em 

27 out 2026 às 18:17
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Geraldo Rocha será sepultado nesta quarta-feira (28) na Serra
Geraldo Rocha será sepultado nesta quarta-feira (28) na Serra Divulgação

Morreu nesta terça-feira (27), aos 92 anos, o economista Geraldo Rocha, o primeiro diretor-financeiro da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), criada em 1967. O profissional ainda era assessor da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) quando deu início aos estudos para a criação da empresa de saneamento capixaba.


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Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Geraldo Rocha ingressou por concurso na Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo (Codes), que depois viria a ser transformada no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

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Na década de 1980, ele foi um dos coordenadores do “Espírito Santo Século 21”, projeto desenvolvido pela Rede Gazeta, Ufes, Bandes, Geres e Coplan, que realizou um levantamento das potencialidades do Estado, visando seu desenvolvimento. Findo o projeto, atuou na área de Planejamento da Rede Gazeta até se aposentar.


Nascido em 17 de maio de 1934, em Cachoeiro de Itapemirim, filho de uma dona de casa e um eletricista da Companhia Central Brasileira de Força Elétrica, aprendeu o ofício do pai, mas seguiu firme no propósito de estudar mais. Chegou a lecionar no curso de Economia da Ufes, onde foi admitido em 1965 e permaneceu até sua aposentadoria, em dezembro de 1989.

O economista na época em que atuou na Rede Gazeta
O economista na época em que atuou na Rede Gazeta Divulgação

Geraldo Rocha morreu dormindo, serenamente, exatamente como desejava. Presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana Unida de Vitória (IPU), era viúvo e deixa três filhos, quatro netos, duas netas e três bisnetos.


O velório (8h) e o culto de despedida (12h) serão realizados nesta quarta-feira (28), na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória (Rua Sete de Setembro, nº 421). O sepultamento será às 14h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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