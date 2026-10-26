A direita brasileira tem que se libertar do bolsonarismo

A robusta reeleição do presidente Lula não foi apenas a vitória de um candidato carismático e que já faz parte da história contemporânea brasileira. Foi, acima de tudo, um recado claro e direto das urnas: o país cansou da política do ódio, do negacionismo e do extremismo. Um recado contundente à direita brasileira, que nos últimos oito anos abriu mão do seu ideário iberal para se tornar refém do bolsonarismo.





Os setores conservadores (conservadores, não reacionários) abdicaram das suas ideias, desprezaram quadros históricos e abandonaram propostas econômicas sérias para seguir um projeto pessoal de poder, baseado em ataques às instituições, em fake news e no confronto permanente.





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O resultado está aí. O povo brasileiro, cansado desse modo de fazer política, reafirmou a escolha na democracia, na previsibilidade e na continuidade de um projeto de nação em que os setores mais desfavorecidos da sociedade tenham voz e vez.





.Se a direita quiser voltar a ser competitiva e relevante para o Brasil, precisa fazer uma autocrítica urgente. Precisa romper com o radicalismo bolsonarista, abandonar o golpismo e voltar a apresentar propostas reais para o país.





O mais recente episódio do espírito antidemocrático do bolsonarismo foi nos dado logo depois da divulgação da vitória de Lula. Flávio Bolsonaro, numa fala raivosa e inexplicável, colocou em dúvida o resultado das urnas, não reconheceu o triunfo do adversário e já se apressou em anunciar que vai pedir a anulação da eleição que mobilizou milhões de brasileiros.



