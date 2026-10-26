AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

A direita brasileira tem que se libertar do bolsonarismo

Cabe aos setores conservadores decidir se vão seguir com o Brasil democrático ou se continuarão presos a uma prática autoritária que as urnas rejeitaram

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 02:38

Públicado em 

26 out 2026 às 02:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Flávio Bolsonaro discursa ao lado de um quadro de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral
Flávio Bolsonaro discursa ao lado de um quadro de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral Adriano Machado/ Reuters/ Folhapress

A robusta reeleição do presidente Lula não foi apenas a vitória de um candidato carismático e que já faz parte da história contemporânea brasileira. Foi, acima de tudo, um recado claro e direto das urnas: o país cansou da política do ódio, do negacionismo e do extremismo. Um recado contundente à direita brasileira, que nos últimos oito anos abriu mão do seu ideário iberal para se tornar refém do bolsonarismo. 


Os setores conservadores (conservadores, não reacionários) abdicaram das suas ideias, desprezaram quadros históricos e abandonaram propostas econômicas sérias para seguir um projeto pessoal de poder, baseado em ataques às instituições, em fake news e no confronto permanente.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


O resultado está aí. O povo brasileiro, cansado desse modo de fazer política, reafirmou a escolha na democracia, na previsibilidade e na continuidade de um projeto de nação em que os setores mais desfavorecidos da sociedade tenham voz e vez.


.Se a direita quiser voltar a ser competitiva e relevante para o Brasil, precisa fazer uma autocrítica urgente. Precisa romper com o radicalismo bolsonarista, abandonar o golpismo e voltar a apresentar propostas reais para o país. 


O mais recente episódio do espírito antidemocrático do bolsonarismo foi nos dado logo depois da divulgação da vitória de Lula. Flávio Bolsonaro, numa fala raivosa e inexplicável, colocou em dúvida o resultado das urnas, não reconheceu o triunfo do adversário e já se apressou em anunciar que vai pedir a anulação da eleição que mobilizou milhões de brasileiros.


Veja Também 

Romulo Felippe e o livro: escritor pesquisou milhares de documentos, jornais, registros e imagens, além de ouvir descendentes da família

Conheça o homem poderoso que foi apagado da história do ES


Mais um exemplo de desserviço à democracia brasileiro, dos muitos dados pelo bolsonarismo. Quanta falta faz, nesta hora, uma direita lúcida. Uma direita que defenda um país moderno, democrático, que dialogue com a sociedade, que respeite a ciência, o meio ambiente e os direitos sociais. O bolsonarismo não é e nunca foi sinônimo de direita. Foi uma digressão autoritária que sequestrou os setores mais conservadores da sociedade. 


Chegou a hora de fechar esse ciclo. A vitória de Lula de virada no segundo turno mostra que o país quer seguir em frente, sem ódio, sem riscos às conquistas sociais, sem ameaças ao arcabouço democrático da Constituição Federal de 1988. 


Ao longo de décadas, a direita lúcida e democrática, no Brasil e no mundo, soube conviver com a divergência, com o pensamento contrário, com a pluralidade e sempre de forma respeitosa, sem enxergar no seu oponente um inimigo, mas apenas um adversário.

Veja Também 

O estado atual da Casa do Maquinista em Viana

O apito da história voltará a ecoar nos trilhos de cidade do ES

Coronel Orely tinha 70 anos de vínculo com as instituições militares capixabas

Morre coronel lenda da Polícia Militar e dos Bombeiros do ES

Talvez o resgate dessa velha forma de convivência democrática tenha no Espírito Santo, nos próximos quatro anos, um bom exemplo na figura de Lorenzo Pazolini. Embora tenha se aproximado do bolsonarismo, no segundo turno, por conveniências eleitorais, é inegável que o governador eleito tem todas as condições de construir pontes e não erguer muros.


Cabe a Pazolini estabelecer uma relação republicana com Lula, com os prefeitos oposicionistas e dialogar com todas as forças políticas do Espírito Santo, de forma respeitosa e democrática, sem abrir mão de suas convicções.

O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou pela manhã deste domingo (25)
Pazolini, que se elegeu governador, apoiou Flávio Bolsonaro no segundo turno Guilherme Marques

O Espírito Santo, que tantos bons exemplos tem dado ao país, pode contribuir decisivamente para restabelecer uma nova (ou velha e boa) forma de fazer política. E esta iniciativa tem que partir do novo governador.


Cabe à direita - inclusive no Espírito Santo - decidir se vai seguir com o Brasil ou se vai continuar presa a uma prática autoritária que as urnas já rejeitaram.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Padre benze delegacia reconstruída em cidade do ES

Águia Branca é autorizada a fazer ligação da Serra com interior de MG

“Rua Torta”, a nova atração turística de cidade da Grande Vitória

Após 15 anos, pastor deixa comando de igreja da Praia do Canto

Vereadores no ES se autoconcedem feriadão pelo Dia do Professor

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Lula Eleicões 2026 Democracia Constituição Federal Direita Extema Direita Extrema-direita Lorenzo Pazolini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 26/10/2026
Lula
Lula supera próprio recorde e alcança maior votação da história do Brasil
Eleitores do Lula comemoram vitória do petista em Jardim da Penha, em Vitória.
Dois bairros em Vitória concentram festa pela vitória de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.