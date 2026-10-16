Vereadores no ES se autoconcedem feriadão pelo Dia do Professor

O Dia do Professor foi comemorado nesta quinta-feira, 15 de outubro, mas os vereadores de Apiacá, “criativos” que são, se autoconcederam um feriado fora de época em homenagem à data festiva dos profissionais de sala de aula. E, curiosamente, a Câmara Municipal transferiu o descanso de quinta para esta sexta-feira, dia 16, emendando com o fim de semana.





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A coluna entrou em contato com a Câmara para saber o motivo da decretação do ponto facultativo alusivo ao Dia do Professor, que são servidores do Poder Executivo, e por que a data foi transferida para sexta-feira.





A atendente do Legislativo municipal disse que o presidente da Casa, Fabiano Basílio Zanardi (Podemos), não estava naquele momento e que iria tentar localizá-lo. Até a publicação desta reportagem não houve retorno da Câmara de Vereadores.