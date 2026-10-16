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Leonel Ximenes

Vereadores no ES se autoconcedem feriadão pelo Dia do Professor

Na Prefeitura, ponto facultativo foi decretado na data certa e beneficiou apenas os profissionais da rede municipal de ensino

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

16 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O presidente da Câmara de Apiacá, Fabiano Basílio Zanardi (ao centro), comanda sessão do legislativo
O presidente da Câmara de Apiacá, Fabiano Basílio Zanardi (ao centro), comanda sessão do legislativo Instagram

O Dia do Professor foi comemorado nesta quinta-feira, 15 de outubro, mas os vereadores de Apiacá, “criativos” que são, se autoconcederam um feriado fora de época em homenagem à data festiva dos profissionais de sala de aula. E, curiosamente, a Câmara Municipal transferiu o descanso de quinta para esta sexta-feira, dia 16, emendando com o fim de semana.


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A coluna entrou em contato com a Câmara para saber o motivo da decretação do ponto facultativo alusivo ao Dia do Professor, que são servidores do Poder Executivo, e por que a data foi transferida para sexta-feira.


A atendente do Legislativo municipal disse que o presidente da Casa, Fabiano Basílio Zanardi (Podemos), não estava naquele momento e que iria tentar localizá-lo. Até a publicação desta reportagem não houve retorno da Câmara de Vereadores.

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A Prefeitura de Apiacá, por sua vez, órgão ao qual os professores municipais são vinculados, informou que nesta quinta-feira foi decretado ponto facultativo apenas na rede municipal de ensino, enquanto todos os demais funcionários públicos da cidade trabalharam normalmente.


Para os vereadores de Apiacá, o regime de trabalho vai além da escala 6x1 ou 5x2. Na realidade, é 9x1 (nove vereadores e um feriadão).

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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