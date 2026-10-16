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Renata Rasseli

Andrea de Pinho, Lara Brotas e a dinamarquesa Mai-Britt Wolthers lançam "Biomas" em Vitória

Inspirada no universo pictórico da artista, a coleção foi apresentada em desfile, nesta quarta-feira (14), na Stampa

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

16 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Lara Brotas, Karla Casagrande, Julia Abikair, Bárbara Louise, Mai-Britt Wolthers e Andrea de Pinho
Lara Brotas, Karla Casagrande, Julia Abikair, Bárbara Louise, Mai-Britt Wolthers e Andrea de Pinho: desfile de lançamento de Biomas, em Vitória. Mônica Zorzanelli

A artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers foi presença vip no lançamento de Biomas, coleção de design autoral assinada pela galerista Lara Brotas e pela designer Andrea de Pinho. Inspirada no universo pictórico da artista, a coleção foi apresentada em um desfile comentado na Stampa, nesta quarta-feira (14),  ao lado da coleção VIÉS, de Bárbara Louise, e dos calçados de Luiza Barcelos. Para a ocasião, Mai-Britt produziu uma série exclusiva de desenhos e uma pintura em grande formato, exibidas durante o evento e permitem acompanhar, lado a lado, a origem e o desdobramento da coleção.


Radicada no Brasil desde os anos 1980, Mai-Britt Wolthers construiu uma trajetória profundamente ligada à paisagem brasileira. Sua prática atravessa pintura, escultura, vídeo e gravura, em obras que não descrevem a natureza de forma literal, mas a evocam por meio de textura, ritmo e atmosfera, construídas camada a camada.


É dessa longa investigação sobre os biomas brasileiros que nasce a coleção. Em vez de reproduzir as pinturas, Lara Brotas e Andrea de Pinho traduzem cores, formas, sobreposições e texturas do repertório da artista em peças pensadas para a matéria e para o corpo.

Veja quem prestigiou o desfile na galeria de Mônica Zorzanelli. 

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O maior festival gastronômico do ES está de volta 

O Roda de Boteco retorna a Colatina para sua décima edição, de 16 de outubro a 5 de novembro, reunindo 14 bares e restaurantes em uma disputa de sabores e criatividade. Cada estabelecimento preparou um petisco exclusivo para conquistar o paladar do público, com receitas que passeiam pelos clássicos da cozinha de boteco e por combinações autorais. A escolha dos campeões de Melhor Boteco e Melhor Atendimento será feita por votação digital. O encerramento será nos dias 6 e 7 de novembro, com o tradicional Botecão, na Avenida Beira Rio, quando serão anunciados os vencedores.
Outubro Rosa
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O encontro de Outubro Rosa da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires), realizado no último dia 8, no Cerimonial da entidade, contou com a participação de Lea Penedo, diretora social da Associação Feminina de Combate ao Câncer (AFECC). Na foto, Ana Cristina, a secretária da Aspomires, Lea e o presidente da instituição, Capitão Guilherme Thompson. Divulgação

Feira global

Açaí Natuzon Itália na SIAL Paris 2026

Cris Loss e Wanderson Lamoia, à frente da Açaí Natuzon Itália, participam da SIAL Paris 2026, principal feira global de alimentos e inovação, para apresentar o posicionamento B2B da marca. Durante o evento, os empresários capixabas irão reforçar a vocação em terceirização para outras empresas que buscam trabalhar com o verdadeiro açaí amazônico. A unidade do Grupo Lamoia que opera em Rovereto, no Trento, na Itália, já atende clientes na Espanha e em outros mercados europeus. Com localização estratégica para logística em todo o continente e infraestrutura moderna, a empresa conta com certificações internacionais IFS e BRC, que asseguram elevados padrões de qualidade e segurança alimentar em todos os processos, reforçando sua credibilidade junto a parceiros e indústrias do setor.

Visita
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Dalva Cardozo, a presidente da OAB-ES Erica Neves, Bruno Passoni e Carol Lima: equipe da Rede Gazeta em visita à OAB-ES. Divulgação

Direito Tributário e Aduaneiro 
Luciana Mattar Vilela Nemer participa nesta sexta-feira, 16, em Brasília, do IV Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro da Receita Federal. A advogada, que também é diretora de Comércio Exterior da Câmara de Arbitragem Marítima, integra o painel “Risco dos intervenientes aduaneiros e governança: equilíbrio entre sigilo fiscal e transparência”. O evento reúne autoridades, especialistas e representantes de instituições para discutir os desafios atuais da tributação e da administração aduaneira, com o tema "Tributação, Inteligência e Justiça Fiscal".


Além dos hormônios
A menopausa pode trazer ressecamento, perda de elasticidade e linhas mais evidentes, mas nem toda mudança na pele deve ser atribuída à queda hormonal. A dermatologista Karina Mazzini lembra que o histórico de cada mulher também precisa entrar nessa avaliação. “O envelhecimento da pele é multifatorial. Genética, exposição solar, hábitos e o próprio passar do tempo também participam desse processo”, explica. Entender essa combinação ajuda a orientar os cuidados nessa fase.


Maratona

A 3ª Meia Maratona dos Reis Magos acontece neste domingo (18), na Serra, reunindo esporte, natureza e história em um dos cenários mais bonitos do litoral capixaba. Com percursos de 21 km e 5 km, que passam pelas praias de Manguinhos, Baleia, Jacaraípe, Capuba, Costa Bela,  e pelas imponentes falésias de Nova Almeida, a prova terá R$ 12 mil em premiação em dinheiro, além de troféus para demais categorias. A largada dos 21 km será às 6h, em Bicanga. Já os 5 km começam às 6h30, na Igreja dos Reis Magos. 

DegustaPão
O Dia do Pão também é um momento para o Empório Joaquim reafirmar sua trajetória de crescimento. Como reconhecimento ao público, nesta sexta-feira (16), Dia Mundial do Pão, a marca promove o DegustaPão, com uma diversidade de pães artesanais 100% de fermentação natural e uma seleção de patês para degustação.

Tributação em pauta

A AvenpesBR criou um Grupo de Trabalho Tributário para discutir os desafios fiscais do comércio eletrônico e propor soluções para o setor. Liderado pela advogada tributarista Efigenia Brasilino, o grupo reúne Aline Amorim, Diana Toledo, Hélder Santos e Samir Nemer. “Queremos contribuir para um ambiente tributário mais simples, eficiente e juridicamente seguro”, destaca Efigênia. O GT já realizou três reuniões técnicas e uma agenda institucional com a Sefaz-ES.

Debate
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A consensualidade tributária e seus efeitos sobre empresas em recuperação judicial foram temas do 3º Ciclo de Debates do TMA Brasil, realizado nesta quarta-feira (14), em Vitória. O assunto foi discutido no painel “Tributação na crise: passivos fiscais, consensualidade tributária e impactos na RJ”, com moderação do desembargador do TJES Júlio Cesar Costa de Oliveira e participação de Bruno Finamore. Na foto: Dr. Bruno Finamore, Dr. Daniel Carnio Costa e Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira Teo Gelson

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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