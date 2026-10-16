Andrea de Pinho, Lara Brotas e a dinamarquesa Mai-Britt Wolthers lançam "Biomas" em Vitória

A artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers foi presença vip no lançamento de Biomas, coleção de design autoral assinada pela galerista Lara Brotas e pela designer Andrea de Pinho. Inspirada no universo pictórico da artista, a coleção foi apresentada em um desfile comentado na Stampa, nesta quarta-feira (14), ao lado da coleção VIÉS, de Bárbara Louise, e dos calçados de Luiza Barcelos. Para a ocasião, Mai-Britt produziu uma série exclusiva de desenhos e uma pintura em grande formato, exibidas durante o evento e permitem acompanhar, lado a lado, a origem e o desdobramento da coleção.
Radicada no Brasil desde os anos 1980, Mai-Britt Wolthers construiu uma trajetória profundamente ligada à paisagem brasileira. Sua prática atravessa pintura, escultura, vídeo e gravura, em obras que não descrevem a natureza de forma literal, mas a evocam por meio de textura, ritmo e atmosfera, construídas camada a camada.
É dessa longa investigação sobre os biomas brasileiros que nasce a coleção. Em vez de reproduzir as pinturas, Lara Brotas e Andrea de Pinho traduzem cores, formas, sobreposições e texturas do repertório da artista em peças pensadas para a matéria e para o corpo.
Veja quem prestigiou o desfile na galeria de Mônica Zorzanelli.
Roda de Boteco
O maior festival gastronômico do ES está de volta
Feira global
Açaí Natuzon Itália na SIAL Paris 2026
Cris Loss e Wanderson Lamoia, à frente da Açaí Natuzon Itália, participam da SIAL Paris 2026, principal feira global de alimentos e inovação, para apresentar o posicionamento B2B da marca. Durante o evento, os empresários capixabas irão reforçar a vocação em terceirização para outras empresas que buscam trabalhar com o verdadeiro açaí amazônico. A unidade do Grupo Lamoia que opera em Rovereto, no Trento, na Itália, já atende clientes na Espanha e em outros mercados europeus. Com localização estratégica para logística em todo o continente e infraestrutura moderna, a empresa conta com certificações internacionais IFS e BRC, que asseguram elevados padrões de qualidade e segurança alimentar em todos os processos, reforçando sua credibilidade junto a parceiros e indústrias do setor.
Direito Tributário e Aduaneiro
Luciana Mattar Vilela Nemer participa nesta sexta-feira, 16, em Brasília, do IV Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro da Receita Federal. A advogada, que também é diretora de Comércio Exterior da Câmara de Arbitragem Marítima, integra o painel “Risco dos intervenientes aduaneiros e governança: equilíbrio entre sigilo fiscal e transparência”. O evento reúne autoridades, especialistas e representantes de instituições para discutir os desafios atuais da tributação e da administração aduaneira, com o tema "Tributação, Inteligência e Justiça Fiscal".
Além dos hormônios
A menopausa pode trazer ressecamento, perda de elasticidade e linhas mais evidentes, mas nem toda mudança na pele deve ser atribuída à queda hormonal. A dermatologista Karina Mazzini lembra que o histórico de cada mulher também precisa entrar nessa avaliação. “O envelhecimento da pele é multifatorial. Genética, exposição solar, hábitos e o próprio passar do tempo também participam desse processo”, explica. Entender essa combinação ajuda a orientar os cuidados nessa fase.
Maratona
A 3ª Meia Maratona dos Reis Magos acontece neste domingo (18), na Serra, reunindo esporte, natureza e história em um dos cenários mais bonitos do litoral capixaba. Com percursos de 21 km e 5 km, que passam pelas praias de Manguinhos, Baleia, Jacaraípe, Capuba, Costa Bela, e pelas imponentes falésias de Nova Almeida, a prova terá R$ 12 mil em premiação em dinheiro, além de troféus para demais categorias. A largada dos 21 km será às 6h, em Bicanga. Já os 5 km começam às 6h30, na Igreja dos Reis Magos.
Tributação em pauta
A AvenpesBR criou um Grupo de Trabalho Tributário para discutir os desafios fiscais do comércio eletrônico e propor soluções para o setor. Liderado pela advogada tributarista Efigenia Brasilino, o grupo reúne Aline Amorim, Diana Toledo, Hélder Santos e Samir Nemer. “Queremos contribuir para um ambiente tributário mais simples, eficiente e juridicamente seguro”, destaca Efigênia. O GT já realizou três reuniões técnicas e uma agenda institucional com a Sefaz-ES.
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