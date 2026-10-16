Andrea de Pinho, Lara Brotas e a dinamarquesa Mai-Britt Wolthers lançam "Biomas" em Vitória

A artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers foi presença vip no lançamento de Biomas, coleção de design autoral assinada pela galerista Lara Brotas e pela designer Andrea de Pinho. Inspirada no universo pictórico da artista, a coleção foi apresentada em um desfile comentado na Stampa, nesta quarta-feira (14), ao lado da coleção VIÉS, de Bárbara Louise, e dos calçados de Luiza Barcelos. Para a ocasião, Mai-Britt produziu uma série exclusiva de desenhos e uma pintura em grande formato, exibidas durante o evento e permitem acompanhar, lado a lado, a origem e o desdobramento da coleção.





Radicada no Brasil desde os anos 1980, Mai-Britt Wolthers construiu uma trajetória profundamente ligada à paisagem brasileira. Sua prática atravessa pintura, escultura, vídeo e gravura, em obras que não descrevem a natureza de forma literal, mas a evocam por meio de textura, ritmo e atmosfera, construídas camada a camada.





É dessa longa investigação sobre os biomas brasileiros que nasce a coleção. Em vez de reproduzir as pinturas, Lara Brotas e Andrea de Pinho traduzem cores, formas, sobreposições e texturas do repertório da artista em peças pensadas para a matéria e para o corpo.



Veja quem prestigiou o desfile na galeria de Mônica Zorzanelli.