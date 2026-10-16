A torcida pelo rápido retorno do Teatro do Sesi

Acompanhei de perto as comemorações dos 25 anos do Teatro do Sesi, de Jardim da Penha, no segundo semestre do ano passado. Nem sempre assistindo aos espetáculos, mas, pelo menos, testemunhando o movimento de acesso ao teatro, já eu moro quase em frente. As comemorações duraram vários meses e compuseram o “Festival Sesi Som”, uma maratona cultural com bandas capixabas que fizeram história e a orquestra Camerata Sesi.





Recentemente o teatro foi reformado – a reabertura ocorreu em julho –, ganhando uma nova entrada mais bonita e moderna, entre outras melhorias. Com a reforma, os frequentadores deixaram de entrar pelo portão principal do Sesi – que fica em frente à minha janela – e passaram a utilizar o novo acesso pela rua vizinha. Passei então a acompanhar a frequência dos espetáculos pelas pessoas que estacionavam seus carros na rua onde moro.





Assisti a alguns dos espetáculos do “Festival Sesi Som”, todos eles com a participação da Camerata Sesi. Em cada um, a camerata destacava um tipo de música como os sucessos da Broadway, do rock e do samba. Em todas as apresentações, a lotação estava esgotada. Os ingressos eram tão disputados que muitas vezes não conseguia comprá-los porque quando procurava, já não havia mais lugares disponíveis.