Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/10/2026

A carta “7 de Espadas” pede mais atenção às informações e às atitudes das pessoas ao seu redor. No amor, evite suposições e procure conversar com sinceridade antes de alimentar desconfianças ou de esconder aquilo que sente. Quanto à carreira, agir com estratégia e discrição poderá ser positivo, mas convém ter cautela com promessas pouco claras. A saúde exigirá cuidado com o desgaste mental. Entre amigos, preserve sua privacidade e não se envolva em comentários ou situações capazes de gerar mal-entendidos.