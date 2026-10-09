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Investigação

Laudo sobre incêndio no Teatro do Sesi deve ficar pronto em até 20 dias

Perícia foi realizada pelo Corpo de Bombeiros após o fogo destruir o interior do espaço, em Vitória; seis pessoas passaram por avaliação médica

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 16:18

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

09 out 2026 às 16:18

Após o controle das chamas que destruíram o interior do Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, na quinta-feira (8), o Corpo de Bombeiros realizou a perícia do incêndio no local, a pedido da instituição. Segundo a corporação, o laudo deve ser concluído em até 20 dias, podendo haver prorrogação.


Por causa do incêndio, seis pessoas foram encaminhadas para avaliação médica. Segundo o Sesi, todos receberam alta e não houve registro de feridos. Confira abaixo o que já se sabe e o que ainda falta esclarecer:

O que se sabe
  • O interior do teatro foi destruído


Segundo o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, o incêndio consumiu o interior do teatro, incluindo cadeiras e estofados. Apesar dos danos, o fogo ficou restrito ao teatro. A galeria de arte, as salas da Escola Sesi de Cultura e as obras expostas no local não foram atingidas.


O Centro Cultural Sesi, do qual o teatro faz parte, havia sido reinaugurado em 15 de julho deste ano.


  • Seis pessoas receberam atendimento médico


Seis prestadores de serviço que estavam no teatro fazendo a manutenção de um vazamento de água e ajudaram no combate inicial ao incêndio foram encaminhados, por precaução, para avaliação médica. Segundo o Sesi, todos receberam alta e não houve feridos.


  • Não havia atividade escolar no teatro no momento do incêndio


De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia atividade escolar no teatro quando o fogo começou. Uma equipe de manutenção trabalhava no telhado do espaço naquele momento.


A fumaça provocada pelo incêndio, no entanto, levou à retirada dos estudantes da Escola de Referência Sesi, que funciona no mesmo terreno. Segundo a instituição, os alunos foram encaminhados ao ginásio e posteriormente liberados às famílias.


  • Incêndio foi controlado


O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi controlado e que não havia mais focos no interior do teatro. Após o combate às chamas, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para evitar uma nova propagação. 


A atuação dos bombeiros no local foi encerrada por volta das 14h40 desta quinta-feira. Segundo o capitão Scardini, entre 20 e 30 bombeiros militares participaram do atendimento à ocorrência. A perícia teve início na quinta-feira (8) e foi concluída nesta sexta-feira (9).


  • Aulas foram suspensas


As aulas do período da tarde de quinta-feira foram suspensas. Inicialmente, o Sesi havia informado que as aulas desta sexta-feira (9) estavam mantidas e dependeriam de uma avaliação das condições de segurança. No fim da tarde, porém, a instituição confirmou a suspensão das atividades.


Segundo o comunicado enviado às famílias, a medida foi necessária porque o combate ao incêndio consumiu a reserva de água das caixas-d'água da escola. A suspensão busca garantir as condições adequadas de funcionamento da unidade.


As atividades escolares serão retomadas normalmente na próxima terça-feira (13), segundo o Sesi. As atividades esportivas também permanecem suspensas até a mesma data.


Já as aulas e programações realizadas no Centro Cultural Sesi e no Teatro do Sesi continuarão suspensas nos próximos dias. A instituição ainda não informou uma data para a retomada e afirmou que novas informações serão divulgadas posteriormente.


O concerto da Temporada Clássica da Orquestra Camerata Sesi em homenagem a Mozart, previsto para sexta-feira (9), às 19h30, foi cancelado. Segundo o Sesi, o reembolso dos ingressos será feito automaticamente pela plataforma de vendas.

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