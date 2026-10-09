Laudo sobre incêndio no Teatro do Sesi deve ficar pronto em até 20 dias

Aulas foram suspensas





As aulas do período da tarde de quinta-feira foram suspensas. Inicialmente, o Sesi havia informado que as aulas desta sexta-feira (9) estavam mantidas e dependeriam de uma avaliação das condições de segurança. No fim da tarde, porém, a instituição confirmou a suspensão das atividades.





Segundo o comunicado enviado às famílias, a medida foi necessária porque o combate ao incêndio consumiu a reserva de água das caixas-d'água da escola. A suspensão busca garantir as condições adequadas de funcionamento da unidade.





As atividades escolares serão retomadas normalmente na próxima terça-feira (13), segundo o Sesi. As atividades esportivas também permanecem suspensas até a mesma data.





Já as aulas e programações realizadas no Centro Cultural Sesi e no Teatro do Sesi continuarão suspensas nos próximos dias. A instituição ainda não informou uma data para a retomada e afirmou que novas informações serão divulgadas posteriormente.





O concerto da Temporada Clássica da Orquestra Camerata Sesi em homenagem a Mozart, previsto para sexta-feira (9), às 19h30, foi cancelado. Segundo o Sesi, o reembolso dos ingressos será feito automaticamente pela plataforma de vendas.