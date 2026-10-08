AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Investigação

Como funciona a perícia de incêndio no ES e quando é gratuita

Corpo de Bombeiros explica quem pode solicitar a análise, em quais situações ela é gratuita e quando há cobrança pelo serviço no Espírito Santo

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 16:02

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

08 out 2026 às 16:02
Como funciona a perícia de incêndios do Corpo de Bombeiros no ES
Divulgação | Corpo de Bombeiros

Quando um incêndio é controlado, nem sempre é possível saber de imediato onde e como as chamas começaram. Para identificar a provável causa, peritos analisam o local, observam vestígios e reúnem informações sobre o que aconteceu. Mas quem pode pedir esse serviço? Em quais situações a perícia é feita automaticamente? E quando é preciso pagar?


No Espírito Santo, a perícia de incêndios e explosões é realizada exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros. O trabalho também serve para aperfeiçoar as ações de combate e contribuir para a elaboração de normas de segurança e prevenção. 


O serviço pode ser acionado 24 horas por dia pelos telefones 193 ou 190, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). As análises, no entanto, são realizadas preferencialmente durante o dia, quando as condições de visibilidade são melhores.

Quando a perícia é feita sem solicitação

Segundo o Corpo de Bombeiros, em incêndios que deixam pessoas feridas ou mortas, os peritos são acionados imediatamente, sem necessidade de solicitação.


A análise também é gratuita quando há risco à segurança da população, em incêndios ocorridos em repartições públicas ou áreas de preservação permanente e quando há comunicação formal que comprove o registro da ocorrência em uma delegacia.


Nessas situações, a documentação pode ser necessária para a atuação de outros órgãos, como a Polícia Civil. Caso uma pessoa interessada queira posteriormente uma cópia do laudo, será cobrada a taxa referente à reprodução do documento.

Veja Também 

Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha

Incêndio destrói todo o interior do teatro do Sesi em Jardim da Penha

Quando é preciso pagar

Fora das situações em que o atendimento é gratuito, o proprietário ou responsável pelo objeto atingido pode solicitar a perícia. Terceiros envolvidos ou prejudicados pelo incêndio também podem fazer o pedido.


Nesses casos, é cobrada uma taxa pelo serviço. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a emissão de um laudo com até quatro fotografias custa R$ 414,82.


O pagamento é feito por meio do Documento Único de Arrecadação (DUA), emitido no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A cobrança está prevista na Lei Estadual nº 7.001/2005.

E se houver suspeita de incêndio criminoso?

Quando há suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional, a orientação é registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A corporação poderá abrir uma investigação e solicitar a perícia no local. Quando solicitada pela autoridade policial, a perícia é gratuita.


O Corpo de Bombeiros orienta ainda que a área atingida seja preservada e que a circulação de pessoas seja impedida até a chegada dos peritos. Evitar alterações no ambiente ajuda na identificação de vestígios que podem indicar a provável causa do incêndio.

Veja Também 

Da esquerda para a direita: Milton Neves, Aldino Alves Almeida, Gildeson Gama Leite e Ilmar Gama

Laudo aponta etanol em alojamento onde quatro morreram em Vila Valério

Arquivo TJES incendiado - arte

Perícias em galpão do TJES incendiado depende da retirada de estrutura

Imagem de destaque

Vídeo mostra como perícia refez trajetória de tiros que mataram idoso em hospital

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corpo de Bombeiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Terceira ponte será interditada para corrida e manutenção do radar neste domingo (11)
Imagem de destaque
Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha na Grande Vitória
Votação para governo do Estado por bairros da Serra
Na Serra, Pazolini venceu em 70 bairros e Ricardo ganhou em um; veja mapa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados