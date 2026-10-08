Como funciona a perícia de incêndio no ES e quando é gratuita

Quando um incêndio é controlado, nem sempre é possível saber de imediato onde e como as chamas começaram. Para identificar a provável causa, peritos analisam o local, observam vestígios e reúnem informações sobre o que aconteceu. Mas quem pode pedir esse serviço? Em quais situações a perícia é feita automaticamente? E quando é preciso pagar?





No Espírito Santo, a perícia de incêndios e explosões é realizada exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros. O trabalho também serve para aperfeiçoar as ações de combate e contribuir para a elaboração de normas de segurança e prevenção.





O serviço pode ser acionado 24 horas por dia pelos telefones 193 ou 190, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). As análises, no entanto, são realizadas preferencialmente durante o dia, quando as condições de visibilidade são melhores.