Laudo aponta etanol em alojamento onde quatro morreram em Vila Valério

O laudo da Polícia Científica identificou a presença de etanol no alojamento que pegou fogo e matou quatro trabalhadores em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo.





Segundo a principal linha de investigação da Polícia Civil, as vítimas consumiam bebida alcoólica e o incêndio pode ter começado de forma acidental. O caso ocorreu em 5 de maio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério.





O laudo também aponta que vapores de etanol ficaram concentrados no interior do imóvel, condição que teria favorecido o início e a propagação das chamas. Ainda é investigado qual fonte de calor deu origem ao incêndio.





O Corpo de Bombeiros concluiu a investigação técnica, mas o conteúdo do laudo ainda não foi divulgado. O documento será encaminhado à Polícia Civil. Somente após a análise dos dois laudos a investigação será concluída, apontando a causa do incêndio e a eventual existência de responsabilidade criminal.