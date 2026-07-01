Laudo aponta etanol em alojamento onde quatro morreram em Vila Valério

O laudo da Polícia Científica identificou a presença de etanol no alojamento que pegou fogo e matou quatro trabalhadores em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a principal linha de investigação da Polícia Civil, as vítimas consumiam bebida alcoólica e o incêndio pode ter começado de forma acidental. O caso ocorreu em 5 de maio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério.
O laudo também aponta que vapores de etanol ficaram concentrados no interior do imóvel, condição que teria favorecido o início e a propagação das chamas. Ainda é investigado qual fonte de calor deu origem ao incêndio.
O Corpo de Bombeiros concluiu a investigação técnica, mas o conteúdo do laudo ainda não foi divulgado. O documento será encaminhado à Polícia Civil. Somente após a análise dos dois laudos a investigação será concluída, apontando a causa do incêndio e a eventual existência de responsabilidade criminal.
Vítimas vieram da Bahia
Os quatro homens que morreram na tragédia eram do povoado de Curral Novo, no município de Barra, no oeste da Bahia, e vieram para o Espírito Santo para trabalhar na colheita de café.
As vítimas foram identificadas como Milton Neves, de 48 anos; Aldino Alves Almeida, de 31; Gildeson Gama Leite, de 30; e Ilmar Gama, de 31 anos. Todos foram socorridos e levados de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimados, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos.
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que recebeu o laudo e aguarda o relatório da Auditoria Fiscal do Trabalho para definir as medidas cabíveis.