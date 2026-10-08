AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entenda

Incêndio no Teatro do Sesi: o que se sabe e o que falta esclarecer

Fogo destruiu o interior do teatro, provocou evacuação da escola e suspensão de atividades; causa e extensão dos danos ainda são apuradas

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 19:23

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

08 out 2026 às 19:23

O incêndio que atingiu o Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta quinta-feira (8), destruiu o interior do espaço, provocou a evacuação da escola que funciona no mesmo terreno e fez com que quatro pessoas fossem encaminhadas para avaliação médica. Segundo o Sesi, todos receberam alta e não houve feridos.


O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda há pontos a serem esclarecidos, principalmente sobre onde e como as chamas começaramConfira abaixo o que já se sabe e o que falta ser esclarecido:

O que se sabe
  • O interior do teatro foi destruído


Segundo o capitão Scardini, do Corpo de Bombeiros, o incêndio consumiu o interior do teatro, incluindo cadeiras e estofados. Apesar dos danos, o incêndio ficou restrito ao teatro. A galeria de arte, as salas da Escola Sesi de Cultura e as obras expostas no local não foram atingidas.


O Centro Cultural Sesi, do qual o teatro faz parte, havia sido reinaugurado em 15 de julho deste ano.

  • Quatro pessoas foram avaliadas e já tiveram alta


Os quatro prestadores de serviço que estavam no teatro fazendo a manutenção de um vazamento de água e ajudaram no combate inicial ao incêndio foram encaminhados, por precaução, para avaliação médica. Segundo o Sesi, todos receberam alta e não houve feridos.

  • Não havia atividade escolar no teatro no momento do incêndio


De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia atividade escolar no teatro quando o fogo começou. Uma equipe de manutenção trabalhava no telhado do espaço naquele momento.


A fumaça provocada pelo incêndio, no entanto, levou à retirada dos estudantes da Escola de Referência Sesi, que funciona no mesmo terreno. Segundo a instituição, os alunos foram encaminhados ao ginásio e posteriormente liberados às famílias.

  • O incêndio foi controlado


O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi controlado e que não havia mais focos no interior do teatro. Após o combate às chamas, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para evitar uma nova propagação. 


A atuação dos bombeiros no local foi encerrada por volta das 14h40 desta quinta-feira. Segundo o capitão Scardini, entre 20 e 30 bombeiros militares participaram do atendimento à ocorrência. A perícia técnica foi iniciada no local e deverá ser retomada na manhã desta sexta-feira (9).

  • As aulas foram suspensas


As aulas do período da tarde desta quinta-feira foram suspensas. Inicialmente, o Sesi havia informado que as aulas desta sexta-feira (9) estavam mantidas e dependeriam de uma avaliação das condições de segurança. No fim da tarde, porém, a instituição confirmou a suspensão das atividades.


Segundo o comunicado enviado às famílias, a medida foi necessária porque o combate ao incêndio consumiu a reserva de água das caixas-d'água da escola. A suspensão busca garantir as condições adequadas de funcionamento da unidade.


As atividades escolares serão retomadas normalmente na próxima terça-feira (13), segundo o Sesi. As atividades esportivas também permanecem suspensas até a mesma data.


Já as aulas e programações realizadas no Centro Cultural Sesi e no Teatro do Sesi continuarão suspensas nos próximos dias. A instituição ainda não informou uma data para a retomada e afirmou que novas informações serão divulgadas posteriormente.


O concerto da Temporada Clássica da Orquestra Camerata Sesi em homenagem a Mozart, previsto para sexta-feira (9), às 19h30, foi cancelado. Segundo o Sesi, o reembolso dos ingressos será feito automaticamente pela plataforma de vendas.

Veja Também 

Como funciona a perícia de incêndios do Corpo de Bombeiros no ES

Como funciona a perícia de incêndio no ES e quando é gratuita

O que falta esclarecer 
  • Qual foi a causa do incêndio?


A causa do incêndio ainda não foi determinada. Segundo o Sesi, uma equipe de prestadores de serviço realizava manutenção de um vazamento de água no teatro quando o fogo começou. Ainda não há informação sobre eventual relação entre o serviço e o início das chamas. A perícia técnica foi inciada após a conclusão do combate ao incêndio.

  • Onde exatamente o fogo começou?


As informações divulgadas até o momento não esclarecem o ponto exato em que as chamas tiveram início. A definição dependerá da perícia e da apuração sobre as circunstâncias do incêndio.

  • Qual é a extensão dos danos à estrutura?

O incêndio destruiu as instalações internas do teatro, mas ainda não foi divulgado um levantamento completo dos danos nem se houve comprometimento da estrutura do imóvel. O Sesi informou que as demais áreas do Centro Cultural, incluindo a galeria de arte e as salas da Escola Sesi de Cultura, não foram atingidas.

Veja Também 

Imagem de destaque

Terceira ponte será interditada para corrida e manutenção do radar neste domingo (11)

Imagem de destaque

O que se sabe sobre os três incêndios que aconteceram na UFPE em oito dias

Imagem de destaque

Dois acidentes deixam três mortos em menos de 3h em Barra de São Francisco

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Incêndio Bairro Jardim da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiscalização da PF contra o trabalho escravo
Mais dois empregadores do ES entram para 'lista suja' do trabalho escravo
Imagem de destaque
Água de coco, chá de camomila e mais: 5 bebidas seguras para oferecer aos pets nos dias quentes
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo
No ES, 48 candidatos tiveram menos de 100 votos nas eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados