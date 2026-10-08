O que se sabe sobre os três incêndios que aconteceram na UFPE em oito dias

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (8/10), o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que a universidade ainda não tem "nenhuma ideia específica" sobre a causa do incêndio de quarta-feira e que aguarda o trabalho da perícia. Segundo ele, a universidade acionou a Polícia Federal (PF) para que haja uma investigação.