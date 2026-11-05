Hucam-Ufes oferece mais de 2,5 mil procedimentos pelo SUS neste sábado (7)

Para reduzir o tempo de espera por exames, consultas e cirurgias na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) realiza, neste sábado (7), às 8h, uma força-tarefa com mais de 2,5 mil procedimentos de média e alta complexidade.
A mobilização em Vitória faz parte da terceira edição de 2026 do “Dia E – HU Brasil em Ação”, mutirão nacional que vai movimentar 47 hospitais universitários federais para oferecer cerca de 49 mil atendimentos em todo o país.
Segundo o superintendente do Hucam-Ufes, Lauro Vasconcellos Filho, a ação une a urgência da assistência pública ao aprendizado prático.
É uma ação gigante, uma força-tarefa simultânea em todo o país que envolve diversos profissionais, assistência humanizada de alta qualidade e fortalecimento do SUS e da formação acadêmica
Lauro Vasconcellos Filho, superintendente do Hucam-Ufes
A iniciativa é promovida em parceria com os ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS). Busca acelerar a fila do SUS e otimizar o fluxo de regulação. No Espírito Santo, a programação reúne procedimentos cirúrgicos, exames de imagem e laboratoriais, biópsias e consultas com equipes multiprofissionais de áreas como oftalmologia, cardiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem.
A estratégia já acumula resultados: após realizar quase 100 mil procedimentos em três edições em 2025, a iniciativa nacional manteve o ritmo em 2026 com etapas dedicadas à saúde da mulher, com 45 mil atendimentos, e da pessoa idosa, com 52 mil atendimentos.
Os procedimentos programados para este sábado são voltados exclusivamente a pacientes que já estavam na fila do SUS e passaram pelo sistema de regulação. As equipes do Hucam-Ufes já iniciaram os contatos telefônicos para confirmar o agendamento dos convocados.
A direção do hospital destaca que a presença dos pacientes chamados é fundamental para evitar a ociosidade das equipes e garantir que a fila continue caminhando com rapidez para os próximos da lista.