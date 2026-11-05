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Para quem está na fila do SUS

Hucam-Ufes oferece mais de 2,5 mil procedimentos pelo SUS neste sábado (7)

Mobilização integra a 3ª edição de 2026 do mutirão "Dia E – HU Brasil em Ação", que prevê atendimento em 47 hospitais universitários do país

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 17:24

Publicado em 

05 nov 2026 às 17:24

Para reduzir o tempo de espera por exames, consultas e cirurgias na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) realiza, neste sábado (7), às 8h, uma força-tarefa com mais de 2,5 mil procedimentos de média e alta complexidade.

A mobilização em Vitória faz parte da terceira edição de 2026 do “Dia E – HU Brasil em Ação”, mutirão nacional que vai movimentar 47 hospitais universitários federais para oferecer cerca de 49 mil atendimentos em todo o país.

Atendimentos serão iniciados às 8h; pacientes foram convocados dias antes da ação Hucam- Ufes

Segundo o superintendente do Hucam-Ufes, Lauro Vasconcellos Filho, a ação une a urgência da assistência pública ao aprendizado prático.

É uma ação gigante, uma força-tarefa simultânea em todo o país que envolve diversos profissionais, assistência humanizada de alta qualidade e fortalecimento do SUS e da formação acadêmica

Lauro Vasconcellos Filho, superintendente do Hucam-Ufes

A iniciativa é promovida em parceria com os ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS). Busca acelerar a fila do SUS e otimizar o fluxo de regulação. No Espírito Santo, a programação reúne procedimentos cirúrgicos, exames de imagem e laboratoriais, biópsias e consultas com equipes multiprofissionais de áreas como oftalmologia, cardiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem.

A estratégia já acumula resultados: após realizar quase 100 mil procedimentos em três edições em 2025, a iniciativa nacional manteve o ritmo em 2026 com etapas dedicadas à saúde da mulher, com 45 mil atendimentos, e da pessoa idosa, com 52 mil atendimentos.

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Convocação dos pacientes

Os procedimentos programados para este sábado são voltados exclusivamente a pacientes que já estavam na fila do SUS e passaram pelo sistema de regulação. As equipes do Hucam-Ufes já iniciaram os contatos telefônicos para confirmar o agendamento dos convocados.


A direção do hospital destaca que a presença dos pacientes chamados é fundamental para evitar a ociosidade das equipes e garantir que a fila continue caminhando com rapidez para os próximos da lista.

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