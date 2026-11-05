Hucam-Ufes oferece mais de 2,5 mil procedimentos pelo SUS neste sábado (7)

Os procedimentos programados para este sábado são voltados exclusivamente a pacientes que já estavam na fila do SUS e passaram pelo sistema de regulação. As equipes do Hucam-Ufes já iniciaram os contatos telefônicos para confirmar o agendamento dos convocados.





A direção do hospital destaca que a presença dos pacientes chamados é fundamental para evitar a ociosidade das equipes e garantir que a fila continue caminhando com rapidez para os próximos da lista.