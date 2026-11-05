Transcol terá viagens extras para a Festa da Banana, em Cariacica

A linha 789 do Sistema Transcol terá horários especiais neste sábado (7) e domingo (8) para atender ao público da 12ª Festa da Banana, realizada na comunidade de Cachoeirinha, em Cariacica.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), serão 12 viagens extras em cada sentido ao longo do fim de semana. A linha faz o trajeto Sabão/Terminal Campo Grande, passando por Cachoeirinha e Campo Verde.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a linha, que liga a comunidade de Sabão ao Terminal Campo Grande, passando por Cachoeirinha e Campo Verde, terá 12 viagens extras em cada sentido, distribuídos entre os dois dias do evento.
Sábado (7), com três horários estendidos para cada sentido
Saindo do Terminal de Campo Grande: 15h, 18h e 21h;
Saindo do Sabão: 16h30, 19h30 e 22h30.
Domingo (8), com nove horários estendidos para cada sentido
Saindo do Terminal Campo Grande: 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h e 20h30;
Saindo do Sabão: 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30 e 22h.