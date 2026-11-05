Transcol terá viagens extras para a Festa da Banana, em Cariacica

A linha 789 do Sistema Transcol terá horários especiais neste sábado (7) e domingo (8) para atender ao público da 12ª Festa da Banana, realizada na comunidade de Cachoeirinha, em Cariacica.





Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), serão 12 viagens extras em cada sentido ao longo do fim de semana. A linha faz o trajeto Sabão/Terminal Campo Grande, passando por Cachoeirinha e Campo Verde.





Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a linha, que liga a comunidade de Sabão ao Terminal Campo Grande, passando por Cachoeirinha e Campo Verde, terá 12 viagens extras em cada sentido, distribuídos entre os dois dias do evento.