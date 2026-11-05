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Confira itinerários

Transcol terá viagens extras para a Festa da Banana, em Cariacica

Linha 789 terá 12 partidas em cada sentido, distribuídas entre sábado (7) e domingo (8); confira a programação

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 14:49

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

05 nov 2026 às 14:49
Linha 789 terá horários especiais para a Festa da Banana Fernando Madeira

A linha 789 do Sistema Transcol terá horários especiais neste sábado (7) e domingo (8) para atender ao público da 12ª Festa da Banana, realizada na comunidade de Cachoeirinha, em Cariacica.


Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), serão 12 viagens extras em cada sentido ao longo do fim de semana. A linha faz o trajeto Sabão/Terminal Campo Grande, passando por Cachoeirinha e Campo Verde.


Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a linha, que liga a comunidade de Sabão ao Terminal Campo Grande, passando por Cachoeirinha e Campo Verde, terá 12 viagens extras em cada sentido, distribuídos entre os dois dias do evento.

Confira os horários da linha 789 no fim de semana

Sábado (7), com três horários estendidos para cada sentido


Saindo do Terminal de Campo Grande: 15h, 18h e 21h;

Saindo do Sabão: 16h30, 19h30 e 22h30.


Domingo (8), com nove horários estendidos para cada sentido


Saindo do Terminal Campo Grande: 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h e 20h30;

Saindo do Sabão: 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30 e 22h.

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