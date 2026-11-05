Prefeitura de Anchieta abre concurso com salário de até R$ 14 mil

A Prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com mais de 50 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$ 14 mil mensais.





As oportunidades estão distribuídas em dois editais: um voltado para a área da Saúde (25) e outro destinado a diversas outras áreas da administração municipal.





As inscrições poderão ser realizadas do dia 18 de novembro a 14 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca organizadora do certame.