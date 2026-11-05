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  • Prefeitura de Anchieta abre concurso com salário de até R$ 14 mil
58 vagas

Prefeitura de Anchieta abre concurso com salário de até R$ 14 mil

Inscrições poderão ser realizadas do dia 18 de novembro a 14 de dezembro

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 15:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 nov 2026 às 15:12
Prefeitura de Anchieta Divulgação

A Prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com mais de 50 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$ 14 mil mensais.


As oportunidades estão distribuídas em dois editais: um voltado para a área da Saúde (25) e outro destinado a diversas outras áreas da administração municipal.


As inscrições poderão ser realizadas do dia 18 de novembro a 14 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca organizadora do certame.

A taxa de participação é de R$ 80,00 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 100,00 para os de nível superior.


Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nos seguintes perfis:

  • Pessoas em situação de hipossuficiência econômica;
  • Prestadores de serviço na Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
  • Doadores de medula óssea;
  • Pessoas com deficiência (PCD);
  • Doadores de sangue.


As solicitações de isenção deverão ser efetuadas nos dias 18 e 19 de novembro, no mesmo site de inscrição.

O concurso público contará com provas objetivas. Os exames para os candidatos aos cargos da área da Saúde serão aplicados no dia 28 de fevereiro de 2027, enquanto as provas para os demais cargos ocorrerão no dia 21 de fevereiro de 2027.

EDITAL 002/2026

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Fiscal do meio ambiente

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.083,53


Técnico de tecnologia da informação

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.083,53


Técnico em agrimensura

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.083,53


Técnico em agropecuária

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.083,53


Técnico em segurança do trabalho

Vaga: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 4.083,53

NÍVEL SUPERIOR

Analista ambiental 

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Analista em tecnologia da informação

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.362,50


Assistente social

  • Vagas: 6
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Auditor de controle interno

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Bibliotecário

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Biólogo

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Contador

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Engenheiro - Área Civil 

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.362,50


Engenheiro de segurança do trabalho

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.362,50


Fisioterapeuta

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Fonoaudiólogo

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Médico veterinário 

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Nutricionista 

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Terapeuta ocupacional

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração:  R$ 5.600,00

EDITAL 003/2026Intertítulo

NÍVEL MÉDIO

Agente de combate a endemias

  • Vagas: cadastro
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.500,00


NÍVEL TÉCNICO

Técnico de enfermagem

  • Vagas: 5
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.500,00


Técnico de enfermagem plantonista

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 24/96h e 12/60h, devendo o total mensal perfazer 180 horas.
  • Remuneração: R$ 4.500,00


Técnico de imobilização ortopédica

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.500,00


Técnico de laboratório

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.500,00


Técnico em saúde bucal

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.500,00

NÍVEL SUPERIOR

Dentista/Área 20H 

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.750,00


Dentista/Área 40H 

  • Vaga: cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.500,00


Enfermeiro

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Enfermeiro Plantonista

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 24/96h e 12/60h, devendo o total mensal perfazer 180 horas.
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Farmacêutico

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Farmacêutico Plantonista 

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 12/60h e 12/36h, devendo o total mensal perfazer 180 horas.
  • Remuneração: R$ 5.600,00


Médico Especialista/Área – Cardiologia

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.750,00


Médico clínico

  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 14.000,00


Médico Especialista/Área – Ginecologia 

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.750,00


Médico Especialista/Área – Ortopedia

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.750,00


Médico Especialista/Área – Pediatria

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 7.750,00

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