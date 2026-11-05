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Astrologia

Sasha Meneghel está grávida: veja o que o mapa astral revela sobre essa nova fase da vida dela

Posicionamentos planetários apontam simbolicamente para mudanças emocionais, amadurecimento e construção de novos vínculos
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 15:53

Sasha Meneghel está grávida do primeiro filho (Imagem: reprodução Instagram | Sasha Meneghel)
Sasha Meneghel está grávida do primeiro filho Crédito: Imagem: reprodução Instagram | Sasha Meneghel

Nas redes sociais, Sasha Meneghel anunciou, no dia 29 de outubro, que está grávida do primeiro filho com o marido, o cantor João Lucas. A estilista, filha da apresentadora Xuxa Meneghel com o ator Luciano Szafir, compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos ao lado do companheiro, além de imagens de um ultrassom que mostram o bebê.

A chegada de um filho pode inaugurar um período de descobertas, adaptações e mudanças na maneira de enxergar a própria trajetória. Na astrologia, os posicionamentos planetários são interpretados para compreender como essas experiências podem se relacionar com as emoções, os vínculos afetivos e a construção de uma nova dinâmica familiar.

De acordo com Emily Rosa e Wladimir Barros, astrólogos da equipe Astrolink, o mapa astral de Sasha Meneghel apresenta Sol em Leão, ascendente em Touro e Lua em Virgem, formando uma combinação associada à estabilidade, ao cuidado e à construção de vínculos duradouros. O céu do segundo semestre de 2026 acrescenta outros elementos a essa leitura, com trânsitos de Júpiter, Saturno, Plutão e Mercúrio indicando um período de amadurecimento, revisão de prioridades e transformação pessoal.

É importante ressaltar que a astrologia não permite confirmar uma gravidez ou determinar quando ela começou. A análise oferece uma interpretação simbólica das experiências e dos temas que podem ganhar destaque nesse momento, como explica Emily Rosa.

Lua na Casa 5: maternidade como uma forte experiência emocional

Um dos posicionamentos mais significativos do mapa astral de Sasha Meneghel é a Lua a 28 graus de Virgem, localizada na Casa 5, tradicionalmente associada aos filhos, à criatividade, à procriação e à expressão pessoal.

A Lua representa sensibilidade, cuidado e instinto de proteção. Em Virgem, está relacionada à atenção aos detalhes, à dedicação e à demonstração de afeto por meio de atitudes concretas. Na Casa 5, essa combinação sugere uma tendência a acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos e a valorizar os cuidados cotidianos.

O desafio pode estar no perfeccionismo e na autocobrança característicos dessa posição. A maternidade convida a compreender que nem tudo precisa acontecer conforme o planejado e que cuidar também exige flexibilidade.

Outro aspecto importante é a oposição praticamente exata, com menos de meio grau de diferença, entre a Lua e Júpiter natal em Peixes. Como Peixes é um dos signos que ele rege, Júpiter está fortalecido nessa posição.

Na astrologia tradicional, Júpiter é também o planeta que representa os filhos. Essa ligação amplia tudo o que a Casa 5 representa e combina a necessidade virginiana de organização com a capacidade de entrega pisciana, indicando um aprendizado sobre equilíbrio entre responsabilidade e confiança emocional.

Júpiter, Saturno e Mercúrio: mudanças na estrutura familiar

Júpiter transita por Leão, o mesmo signo do Sol natal de Sasha Meneghel. No caminho, passou sobre o Sol dela, em 22 de julho de 2026, e depois sobre o Fundo do Céu, o ponto do mapa ligado ao lar e à família, em 13 de setembro. Em outubro, a 24 graus, aproximou-se de Mercúrio natal, a 27 graus de Leão, também na Casa 4, a área das raízes emocionais.

Esse caminho de Júpiter pela área da família é o movimento mais forte do semestre e amplia a importância dos assuntos familiares, da vida doméstica e dos novos projetos pessoais. Dois sinais se somam a ele: o eclipse solar total de 12 de agosto de 2026 caiu a menos de 4 graus do mesmo Fundo do Céu. O aniversário de Sasha Meneghel, em 28 de julho, abriu para ela um ano ligado à Casa 5, a dos filhos, com Mercúrio como regente do ano, isto é, o planeta que conduz esse período. E é ele que Júpiter vem encontrando agora.

Saturno, a 9 graus de Áries, forma uma quadratura com Vênus natal, cujo aspecto exato ocorreu em 17 de outubro de 2026, e segue próximo de Marte natal, também em Câncer. Vênus é o regente do ascendente da estilista, o que torna esse trânsito pessoal: fala dela mesma, do corpo e da rotina. Saturno representa responsabilidades, limites e amadurecimento, enquanto Vênus e Marte nesse signo estão associados à proteção afetiva e aos vínculos familiares.

No contexto da maternidade, o momento atual pode simbolizar a necessidade de reorganizar prioridades, dividir responsabilidades e reconhecer a importância de uma rede de apoio. O aprendizado está em equilibrar dedicação e limites pessoais, transformando sentimentos em compromissos concretos.

Plutão em Aquário simboliza um período de transformações profundas na identidade (Imagem: NASA images | Shutterstock)
Plutão em Aquário simboliza um período de transformações profundas na identidade Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Plutão em Aquário e o vínculo com a própria identidade

Um dos trânsitos mais significativos do período é Plutão a 3 graus de Aquário, formando uma oposição próxima ao Sol natal de Sasha Meneghel, a 4 graus de Leão. É um trânsito longo: foi exato em março e em junho de 2026 e volta a ser exato em 2027. Por isso, marca uma fase de cerca de dois anos.

Associado às transformações profundas, ao encerramento de ciclos e à reconstrução da identidade, Plutão, em oposição ao Sol, simboliza mudanças na maneira como a pessoa se reconhece e se posiciona no mundo. É um trânsito que só acontece uma vez na vida e, mesmo assim, não ocorre para todas as pessoas.

O Sol em Leão está relacionado à expressão individual, à criatividade e à identidade própria. Nesse contexto, o trânsito pode representar a necessidade de rever antigas formas de identificação e desenvolver uma relação mais profunda com a própria autonomia.

Na maternidade, essa configuração oferece uma leitura sobre como a chegada de um novo papel pode transformar a percepção da mulher sobre si, seus desejos e suas prioridades. Não significa deixar de ser quem era antes, mas integrar novas experiências à própria história.

Plutão também forma uma quadratura com Saturno natal em Touro, reforçando o simbolismo de transformação das estruturas de segurança e a combinação entre amadurecimento e mudança.

Vênus e Marte em Câncer e o Nodo Norte na Casa 4

O mapa natal de Sasha Meneghel também apresenta Vênus e Marte em Câncer, signo associado à família, ao acolhimento e à proteção emocional. Vênus valoriza a intimidade e os vínculos construídos com confiança, enquanto Marte acrescenta uma disposição ativa para proteger as pessoas amadas.

A conjunção entre esses astros sugere uma natureza afetiva que expressa o amor por meio da presença e da dedicação. Na maternidade, reforça a importância de construir um ambiente seguro e acolhedor. O desafio está em evitar responsabilidades emocionais excessivas e compreender que cuidar também envolve confiar e compartilhar tarefas.

Outro posicionamento relevante é o Nodo Norte em Virgem, na Casa 4. Na astrologia evolutiva, uma leitura moderna, ele representa experiências importantes para o desenvolvimento pessoal. Sua localização nessa área destaca temas como raízes, intimidade e pertencimento.

A filha da Xuxa cresceu em uma família conhecida nacionalmente e construiu sua identidade sob grande exposição pública. Nesse contexto, o Nodo Norte na Casa 4 pode simbolizar o convite à construção de uma história familiar própria, com valores e experiências que deseja cultivar em sua vida.

Maternidade de Sasha Meneghel, segundo a astrologia

A combinação entre Lua em Virgem na Casa 5, Vênus e Marte em Câncer e ascendente em Touro sugere uma maternidade marcada por três características principais: dedicação, proteção e busca por estabilidade.

A Lua em Virgem destaca o cuidado cotidiano e a atenção às necessidades. Vênus e Marte em Câncer reforçam a sensibilidade e a proteção familiar, enquanto o ascendente em Touro valoriza a segurança, a constância e a construção de um ambiente acolhedor.

A oposição entre Lua e Júpiter acrescenta um aprendizado sobre expectativas e entrega emocional. O principal desafio dessa combinação não está na capacidade de cuidar, mas em reconhecer que o cuidado não exige controle absoluto.

Um período de transformação e amadurecimento

Os movimentos planetários do segundo semestre de 2026 compõem um cenário de mudanças importantes para Sasha Meneghel. Júpiter em Leão, passando pelo Sol, pelo Fundo do Céu e por Mercúrio, amplia as perspectivas e destaca os planos familiares. Saturno em Áries evidencia a necessidade de reorganizar responsabilidades, enquanto Mercúrio retrógrado em Escorpião favorece a revisão de questões íntimas.

Plutão em Aquário, em oposição ao Sol natal até 2027, representa um ciclo profundo de transformação pessoal e revisão de prioridades.

A principal tendência desse período é a construção de uma nova relação entre identidade e pertencimento: preservar a individualidade enquanto novas experiências ampliam o significado de família, cuidado e responsabilidade.

Na leitura astrológica de Emily Rosa, a maternidade aparece como uma possibilidade de expressão desses temas, especialmente pela presença da Lua na Casa 5 e pela importância dos signos de Terra e Água no mapa natal. Mais do que indicar acontecimentos específicos, o céu simboliza uma fase em que a transformação pessoal pode caminhar ao lado da construção de novas raízes emocionais.

Por Manuella Tavares

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