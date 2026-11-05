Sasha Meneghel está grávida: veja o que o mapa astral revela sobre essa nova fase da vida dela

Esse caminho de Júpiter pela área da família é o movimento mais forte do semestre e amplia a importância dos assuntos familiares, da vida doméstica e dos novos projetos pessoais. Dois sinais se somam a ele: o eclipse solar total de 12 de agosto de 2026 caiu a menos de 4 graus do mesmo Fundo do Céu. O aniversário de Sasha Meneghel, em 28 de julho, abriu para ela um ano ligado à Casa 5, a dos filhos, com Mercúrio como regente do ano, isto é, o planeta que conduz esse período. E é ele que Júpiter vem encontrando agora.