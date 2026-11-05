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Tragédia em Jaguaré

Empresário vai a júri popular por morte de família na BR 101 no ES

A batida envolveu uma Dodge RAM conduzida pelo empresário, um Fiat Palio ocupado pela família que morreu, um Chevrolet Cruze e um Toyota Corolla

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 16:31

Públicado em 

05 nov 2026 às 16:31
Ana Muniz

Colunista

Ana Muniz Ana Muniz
Malas e pertences de família morta ficaram na estrada após acidente na BR 101, em Jaguaré
Família morreu em acidente na BR 101  Arquivo | A Gazeta

O empresário Sérgio Bassini Masioli vai a júri popular pela morte de uma família e por ferir outras três pessoas em um acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. 


A decisão da Comarca de Jaguaré foi divulgada nesta quinta-feira (5) e prevê que Bassini seja julgado por quatro homicídios qualificados, três lesões corporais, omissão de socorro, fuga do local do acidente e condução de veículo sob influência de álcool.


De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o empresário assumiu o risco de matar ao dirigir uma caminhonete em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica. Durante o impacto, além do veículo onde estava a família que não sobreviveu, outros dois carros acabaram atingidos, deixando mais três ocupantes feridos.


Ao pronunciar o réu, o juiz Ronaldo Domingues de Almeida destacou que os autos reúnem provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. A data da sessão de julgamento ainda não foi informada.


A reportagem tenta localizar a defesa do réu. O espaço segue aberto para manifestação.

Acidente matou quatro pessoas

O acidente ocorreu por volta de 1h de 24 de dezembro de 2025, na BR 101, na localidade de Água Limpa, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A batida envolveu uma Dodge RAM conduzida pelo empresário, um Fiat Palio ocupado pela família que morreu, um Chevrolet Cruze e um Toyota Corolla.


O vídeo acima, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra imagens registradas por uma câmera instalada no Corolla.


Morreram o advogado Denis Carlos Rolim, 43 anos, que conduzia o Fiat Palio, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, 39 anos, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, de 10 anos, e Sara Cristina Alves Rolim, de 7 anos. 

A investigação aponta que o Bassini trafegava a 143 km/h em um trecho no qual a velocidade máxima é de 60 km/hA caminhonete do empresário atingiu a traseira do Fiat Palio e o projetou para a faixa contrária, gerando colisões sucessivas com outros dois carros. De acordo com o inquérito, Bassini fugiu do local a pé após o acidente, sem prestar socorro às vítimas.
Réu foi preso enquanto tentava sair do Estado

O empresário foi preso em 18 de junho deste ano por meio de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele foi localizado pela Polícia Civil em um ônibus de turismo, com destino a São Paulo. O veículo foi parado em Carapina, na Serra, na BR 101.


(Com informações da coluna Vilmara Fernandes, de A Gazeta)

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