Caravana de Natal da Coca-Cola passará por 19 cidades do Espírito Santo; veja calendário

A magia do Natal vai percorrer o Espírito Santo de caminhão! A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já tem calendário definido para o Estado e passará por 19 municípios capixabas entre os dias 3 e 23 de dezembro. A programação inclui cidades da Grande Vitória, do Norte e do Sul do Estado.



Segundo a Coca-Cola Andina Brasil, a programação nacional da caravana começa em 12 de novembro. No Espírito Santo, o roteiro começa por Cariacica, no dia 3 de dezembro, e termina em Vila Velha, no dia 23.



A programação divulgada informa as datas e os municípios, mas os horários e os pontos específicos de passagem em cada cidade ainda serão informados pela organização da caravana.