Caravana de Natal da Coca-Cola passará por 19 cidades do Espírito Santo; veja calendário

A magia do Natal vai percorrer o Espírito Santo de caminhão! A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já tem calendário definido para o Estado e passará por 19 municípios capixabas entre os dias 3 e 23 de dezembro. A programação inclui cidades da Grande Vitória, do Norte e do Sul do Estado.
Segundo a Coca-Cola Andina Brasil, a programação nacional da caravana começa em 12 de novembro. No Espírito Santo, o roteiro começa por Cariacica, no dia 3 de dezembro, e termina em Vila Velha, no dia 23.
A programação divulgada informa as datas e os municípios, mas os horários e os pontos específicos de passagem em cada cidade ainda serão informados pela organização da caravana.
3 de dezembro: Cariacica (CD)
4 de dezembro: Serra
5 de dezembro: Serra
6 de dezembro: Vila Velha
7 de dezembro: Santa Maria de Jetibá
8 de dezembro: Colatina
9 de dezembro: Jaguaré
10 de dezembro: São Mateus
11 de dezembro: Rio Bananal
12 de dezembro: Linhares
13 de dezembro: Aracruz
14 de dezembro: Vitória
15 de dezembro: Serra
16 de dezembro: Ibatiba
17 de dezembro: Castelo
18 de dezembro: Cachoeiro de Itapemirim
19 de dezembro: Bom Jesus do Norte e Apiacá
21 de dezembro: Marataízes
22 de dezembro: Domingos Martins / Marechal Floriano
23 de dezembro: Vila Velha