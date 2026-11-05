Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Caravana de Natal da Coca-Cola passará por 19 cidades do Espírito Santo; veja calendário
Para toda a família

Caravana de Natal da Coca-Cola passará por 19 cidades do Espírito Santo; veja calendário

Comboio iluminado percorre municípios capixabas entre 3 e 23 de dezembro, com caminhões cenográficos, música e atrações natalinas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 17:29

Caravana de Natal da Coca-Cola Helio Filho

A magia do Natal vai percorrer o Espírito Santo de caminhão! A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já tem calendário definido para o Estado e passará por 19 municípios capixabas entre os dias 3 e 23 de dezembro. A programação inclui cidades da Grande Vitória, do Norte e do Sul do Estado.

Segundo a Coca-Cola Andina Brasil, a programação nacional da caravana começa em 12 de novembro. No Espírito Santo, o roteiro começa por Cariacica, no dia 3 de dezembro, e termina em Vila Velha, no dia 23.

A programação divulgada informa as datas e os municípios, mas os horários e os pontos específicos de passagem em cada cidade ainda serão informados pela organização da caravana.

Confira o calendário da Caravana de Natal da Coca-Cola no Espírito Santo

  • 3 de dezembro: Cariacica (CD)

  • 4 de dezembro: Serra

  • 5 de dezembro: Serra

  • 6 de dezembro: Vila Velha

  • 7 de dezembro: Santa Maria de Jetibá

  • 8 de dezembro: Colatina

  • 9 de dezembro: Jaguaré

  • 10 de dezembro: São Mateus

  • 11 de dezembro: Rio Bananal

  • 12 de dezembro: Linhares

  • 13 de dezembro: Aracruz

  • 14 de dezembro: Vitória

  • 15 de dezembro: Serra

  • 16 de dezembro: Ibatiba

  • 17 de dezembro: Castelo

  • 18 de dezembro: Cachoeiro de Itapemirim

  • 19 de dezembro: Bom Jesus do Norte e Apiacá

  • 21 de dezembro: Marataízes

  • 22 de dezembro: Domingos Martins / Marechal Floriano

  • 23 de dezembro: Vila Velha


Veja Também 

Vila Natalina de Vila Velha

Vila Natalina de Vila Velha terá parque de diversões e sala sensorial para pessoas com deficiências

Vitória começa a ganhar iluminação especial de Natal

Natal em Vitória terá roda-gigante, pista de patinação e vilas do Papai Noel

Pedra Azul Summit 2022

Pedra Azul lança evento natalino com iluminação temática e chegada do Papai Noel em balão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Natal Coca-Cola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Indústria e comércio vão ao STF para adiar por 10 meses adesão à escala 5x2
Imagem de destaque
Como reconhecer uma rotina de trabalho que adoece a equipe
Imagem de destaque
Enem: começar pelas questões ou pela redação? Veja como administrar o tempo na prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.