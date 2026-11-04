Vila Natalina de Vila Velha terá parque de diversões e sala sensorial para pessoas com deficiências

O clima de Natal vai tomar conta da Prainha, e a programação promete ir muito além das luzes e dos enfeites. A Vila Natalina de Vila Velha terá parque de diversões, espetáculos e uma novidade voltada à inclusão: uma sala sensorial para acolher pessoas neurodivergentes.
A inauguração será no dia 19 de novembro, às 18h, no Parque da Prainha. Com entrada gratuita, o espaço ficará aberto até 6 de janeiro de 2027, de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite.
Uma das novidades desta edição é a sala sensorial, planejada para oferecer um ambiente mais tranquilo e confortável a pessoas com necessidades sensoriais específicas. O espaço será adaptado para auxiliar na autorregulação em momentos de sobrecarga sensorial, como situações de excesso de barulho, luzes intensas ou crises.
Entre os recursos disponíveis estão iluminação suave, isolamento acústico, controle de sons, pufes e brinquedos terapêuticos. O ambiente também contará com painéis interativos, brinquedos sensoriais e texturas variadas.
Para quem está em busca de diversão, o parque também terá opções de entretenimento para crianças e adultos. Já a Casa do Papai Noel ganhará uma estrutura diferente, em formato de camarim, para proporcionar uma nova experiência aos visitantes.
O palco principal receberá atrações para diferentes gostos. Entre os espetáculos previstos estão as apresentações do Grupo Quebra-Nozes, de Mágico de Oz e do espetáculo natalino dos Macakids.
A música também terá espaço garantido na programação, com apresentações da Orquestra Filarmônica das Mulheres, da Banda do 38º Batalhão de Infantaria, da Banda da Polícia Militar, da Orquestra Capixaba de Solistas e da Camerata SESI.
A agenda inclui ainda concertos e apresentações de coros e corais de empresas como MedSênior, ArcelorMittal e Vale, além de grupos de escolas municipais e particulares.
Vila Natalina de Vila Velha
Local: Parque da Prainha, Vila Velha
Inauguração: 19 de novembro, às 18h
Período: de 19 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027
Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite
Entrada: gratuita