Vila Natalina de Vila Velha terá parque de diversões e sala sensorial para pessoas com deficiências

O clima de Natal vai tomar conta da Prainha, e a programação promete ir muito além das luzes e dos enfeites. A Vila Natalina de Vila Velha terá parque de diversões, espetáculos e uma novidade voltada à inclusão: uma sala sensorial para acolher pessoas neurodivergentes.





A inauguração será no dia 19 de novembro, às 18h, no Parque da Prainha. Com entrada gratuita, o espaço ficará aberto até 6 de janeiro de 2027, de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite.





Uma das novidades desta edição é a sala sensorial, planejada para oferecer um ambiente mais tranquilo e confortável a pessoas com necessidades sensoriais específicas. O espaço será adaptado para auxiliar na autorregulação em momentos de sobrecarga sensorial, como situações de excesso de barulho, luzes intensas ou crises.

Entre os recursos disponíveis estão iluminação suave, isolamento acústico, controle de sons, pufes e brinquedos terapêuticos. O ambiente também contará com painéis interativos, brinquedos sensoriais e texturas variadas.





Para quem está em busca de diversão, o parque também terá opções de entretenimento para crianças e adultos. Já a Casa do Papai Noel ganhará uma estrutura diferente, em formato de camarim, para proporcionar uma nova experiência aos visitantes.