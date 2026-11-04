Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/11/2026

A carta “5 de Ouros” indica um dia de insegurança, especialmente em situações que envolvem dinheiro e reconhecimento, além de causar sensação de não estar recebendo o apoio esperado. No amor, o medo de ser deixado(a) de lado poderá provocar distanciamento, mas será importante expressar suas necessidades em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe o que está acontecendo.