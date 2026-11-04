Mãe e três filhos ficam feridos em batida entre carros em Marataízes

Uma mulher e os três filhos ficaram feridos em um acidente entre dois carros na tarde de terça-feira (3), na localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Eles estavam em um Volkswagen Gol que bateu em um Toyota Corolla em um trevo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no Gol: a motorista e as três crianças. No Corolla, havia apenas o condutor. As circunstâncias da batida não foram informadas pela Polícia Militar.





A motorista contou à reportagem da TV Gazeta que recebeu alta médica nesta quarta-feira (4), após passar por uma cirurgia na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela fraturou o joelho.

A filha dela, de 6 anos, também sofreu uma fratura, no fêmur, e deverá passar por cirurgia no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Já o menino, de 9 anos, teve um pequeno corte na cabeça, e a menina mais nova, de 2 anos, sofreu um ferimento leve na boca. Os dois já receberam alta médica.