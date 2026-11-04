Caminhoneiro é rendido no meio da BR 262 e fica três dias em cativeiro em Cariacica

Um caminhoneiro foi rendido por criminosos e mantido em cativeiro por três dias após ser abordado na BR 262, em Viana. Durante o período, os suspeitos entraram em contato com a família do homem e exigiram R$ 100 mil para libertá-lo.





Segundo o relato do caminhoneiro, o crime começou na última quarta-feira (28), por volta das 19h, quando ele trafegava pela BR 262, na altura do bairro Parque Industrial, em Viana. Próximo a um semáforo, um Chevrolet Monza vermelho fechou a passagem do caminhão. Em seguida, um homem armado desceu do carro e entrou no veículo da vítima.





O criminoso apontou a arma para o motorista, obrigou ele a sair do caminhão e o colocou dentro do Monza. Depois, os suspeito voltou e assumiu a direção do caminhão.





Na sequência, o caminhoneiro foi levado para uma casa em Cariacica, onde permaneceu sob o poder dos criminosos por três dias. Durante o cativeiro, segundo relatou o caminhoneiro, os homens o obrigaram a fornecer a senha do cartão bancário.





No domingo (1º), o motorista foi deixado na Avenida Mário Gurgel, em frente ao Terminal de Jardim América, em Cariacica.





Após ser libertado, ele conseguiu entrar em contato com familiares e descobriu que os criminosos haviam ligado para eles durante o período em que esteve em cativeiro. Na ligação, os suspeitos exigiram R$ 100 mil para soltá-lo. Não há informações se algum valor chegou a ser transferido.





O caminhoneiro também verificou suas contas bancárias e identificou movimentações financeiras realizadas enquanto estava sob o poder dos criminosos.





A seguradora do caminhão conseguiu bloquear o veículo, que foi localizado estacionado às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.





A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pelo 18º Distrito Policial de Viana.