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Momentos de terror

Caminhoneiro é rendido no meio da BR 262 e fica três dias em cativeiro em Cariacica

Criminosos exigiram R$ 100 mil da família da vítima para libertá-la; caminhão foi localizado em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 10:17

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 nov 2026 às 10:17

Um caminhoneiro foi rendido por criminosos e mantido em cativeiro por três dias após ser abordado na BR 262, em Viana. Durante o período, os suspeitos entraram em contato com a família do homem e exigiram R$ 100 mil para libertá-lo.


Segundo o relato do caminhoneiro, o crime começou na última quarta-feira (28), por volta das 19h, quando ele trafegava pela BR 262, na altura do bairro Parque Industrial, em Viana. Próximo a um semáforo, um Chevrolet Monza vermelho fechou a passagem do caminhão. Em seguida, um homem armado desceu do carro e entrou no veículo da vítima.


O criminoso apontou a arma para o motorista, obrigou ele a sair do caminhão e o colocou dentro do Monza. Depois, os suspeito voltou e assumiu a direção do caminhão.


Na sequência, o caminhoneiro foi levado para uma casa em Cariacica, onde permaneceu sob o poder dos criminosos por três dias. Durante o cativeiro, segundo relatou o caminhoneiro, os homens o obrigaram a fornecer a senha do cartão bancário.


No domingo (1º), o motorista foi deixado na Avenida Mário Gurgel, em frente ao Terminal de Jardim América, em Cariacica.


Após ser libertado, ele conseguiu entrar em contato com familiares e descobriu que os criminosos haviam ligado para eles durante o período em que esteve em cativeiro. Na ligação, os suspeitos exigiram R$ 100 mil para soltá-lo. Não há informações se algum valor chegou a ser transferido.


O caminhoneiro também verificou suas contas bancárias e identificou movimentações financeiras realizadas enquanto estava sob o poder dos criminosos.


A seguradora do caminhão conseguiu bloquear o veículo, que foi localizado estacionado às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.


A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pelo 18º Distrito Policial de Viana.

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