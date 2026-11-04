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Documentos físicos e digitais: o que o Enem aceita ou não para a prova

Nem todos os documentos no celular são suficientes, confira as regras divulgadas pelo Inep antes de fazer a prova

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 10:16

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

04 nov 2026 às 10:16
A Carteira de Documentos digital, no app Gov.br, é uma das formas de identificação aceitas no Enem deste ano Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Na hora de sair de casa para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que será realizado dos próximos dias 8 e 15 de novembro, a regra número um é não esquecer o documento oficial com foto. 


Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aceita as versões físicas tradicionais e também os documentos digitais no celular, desde que abertos direto no aplicativo oficial. 


Qualquer tentativa de usar print da tela, fotocópia ou documento sem foto vai barrar a sua entrada no local de prova.

Documentos aceitos na entrada

Versão física:

  • RG ou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Passaporte;
  • Carteira de trabalho (emitida a partir de 27/01/1997);
  • Carteiras expedidas por ordens ou conselhos (como OAB, CRM e Crea).


Para estrangeiros: passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou documento oficial de país do Mercosul.

Versão digital:

  • CNH Digital, e-título (se tiver foto e biometria), RG Digital ou identidade no app Gov.br.

Lembre-se de que o documento precisa ser mostrado dentro do aplicativo ao vivo. Por isso, vale testar o app antes de chegar ao local e deixar o celular carregado.
O que não é aceito?

  • Captura de tela (print) do documento;

  • Foto da identidade salva na galeria do celular;

  • Arquivo em PDF do documento;

  • Xerox ou fotocópia (mesmo se for autenticada em cartório) da identidade;

  • Carteirinha de estudante ou crachá de escola/cursinho;

  • Certidão de nascimento ou de casamento;

  • Título de eleitor impresso comum (sem foto);

  • Carteira de Trabalho Digital

  • Documentos rasgados, ilegíveis ou com foto muito antiga que não dê para te reconhecer.


Se você teve o documento roubado ou perdeu nos dias anteriores ao exame, é possível fazer a prova apresentando o Boletim de Ocorrência (B.O.), emitido por órgão policial há no máximo 90 dias. Nesse caso, a equipe do Enem fará uma identificação especial antes de liberar sua entrada na sala.

Leia mais sobre o Enem 

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