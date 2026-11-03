Como tirar nota mil na redação do Enem? Veja dicas

De acordo com o professor de redação Heitor Campos, uma das maiores preocupações dos alunos é o medo de esquecer um conceito sociológico ou filosófico específico para o tema proposto. No entanto, o segredo para impressionar a banca examinadora está na capacidade de fazer uma análise crítica a partir do que já faz parte da bagagem cultural e das vivências do estudante.





“Às vezes, eles acham que repertório é só filósofo. Mas, por exemplo, muita gente cita letras de canções que ouve regularmente, como letras de rap que fazem denúncias e críticas sociais, além de filmes e séries. Isso é tanto repertório quanto a referência a um filósofo. Então, o objetivo é manifestar essa sensibilidade de perceber um ponto de contato com o tema nessas experiências que eles têm no dia a dia, por mais banal que pareça”, comenta.





Para o ex-aluno do Ifes e vestibulando de Medicina João Daniel Ferreira, de 19 anos, esse uso de referências populares é a melhor forma de demonstrar maturidade intelectual e autoria. "Tudo o que nós [estudantes] sabemos é útil. Num texto tão padronizado quanto o do Enem, marcas de autoria são muito valorizadas."