Enem 2026: veja o que levar e o que é proibido no dia prova

Enem 2026. A primeira parte do exame nacional será composta por questões de múltiplas escolhas das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação. No entanto, alguns estudantes ainda têm algumas dúvidas sobre o que devem levar. SÃO PAULO - Neste domingo (8), mais de 5 milhões de candidatos farão o primeiro dia de provas do. A primeira parte do exame nacional será composta por questões de múltiplas escolhas das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação. No entanto, alguns estudantes ainda têm algumas dúvidas sobre o que devem levar.

Para responder algumas dúvidas, a reportagem preparou perguntas e respostas com informações sobre o que é permitido, o que é proibido durante a realização da prova, os documentos necessários e os horários. Confira abaixo:

Quais documentos serão aceitos no dia da prova?

Segundo o Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pela organização do Enem, os participantes deverão apresentar um documento oficial com foto, que pode ser digital ou físico.

Entre os documentos aceitos estão:

- CIN (Carteira de Identidade Nacional)

- CIN Digital

- RG

- CNH (carteira de motorista)

- CNH digital

- Carteira de trabalho

- Passaporte

- e-Título (de eleitor)

O MEC ressalta que não serão aceitos prints, fotos ou capturas de tela do documento oficial. Isso significa que só será possível apresentar documentos digitais a partir do respectivo aplicativo digital do documento.

Em casos de perda ou roubo do documento, o boletim de ocorrência não será aceito no portão do local de prova como justificativa. O candidato deverá apresentar uma versão do documento oficial com foto digital.

O que é necessário levar no dia da prova?

Além do documento com foto, o participante do Enem deve levar caneta esferográfica de tinta preta de material transparente e o cartão de confirmação de inscrição.

Com o cartão, o candidato terá as informações necessárias para realizar a prova, como o local de prova, sala e dados pessoais.

O que é proibido no dia da prova?

- Óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

- Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos

- Livros, manuais, impressos e anotações

- Protetor auricular

- Relógio analógico e digital

- Quaisquer dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, iPods, gravadores, pen drive

- Alarmes ou qualquer outro componente eletrônico

- Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens

- Bebidas alcoólicas

- Materiais estranhos à realização da prova

É permitido levar alimentos para a prova?

Sim. É permitido levar alimentos, como sanduíches, barras de cereal e frutas, além de água, em garrafa transparente.

Quais são os horários?

- Abertura dos portões: 12h

- Fechamento dos portões: 13h

- Início das provas: 13h30

O que é aplicado em cada dia de prova?

No primeiro dia do Enem são aplicadas provas das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação.