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Sul do ES

Câmara de Piúma lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

Chances são para agente administrativo, agente patrimonial e almoxarife, agente de contratação, auditor de controle interno, ouvidor, procurador legislativo e tesoureiro

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 10:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 nov 2026 às 10:57
Plenário da Câmara de Piúma
Plenário da Câmara de Piúma Facebook / Câmara de Piúma

A Câmara de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para contratar servidores de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 3.211,74 a R$ 9.018,78, conforme o cargo e a carga horária. A oferta é de sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.


De acordo com o edital do Poder Legislativo municipal, há oportunidades para agente administrativo, agente patrimonial e almoxarife, agente de contratação, auditor de controle interno, ouvidor, procurador legislativo e tesoureiro.

As inscrições poderão ser feitas das 6 de novembro até as 18h do dia 19 do mesmo mês, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), banca organizadora do certame. 


A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 120,00 para os de nível superior.


Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa no período de 6 a 8 de novembro, no mesmo site de inscrição.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva para procurador legislativo e avaliação de títulos para as funções de nível superior. Os exames serão aplicados no dia 13 de dezembro de 2026.


O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Confira os cargos

ENSINO MÉDIO

Agente administrativo

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.211,74


Agente patrimonial e almoxarife

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.211,74

NÍVEL SUPERIOR

Agente de contratação

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.511,74
  • Requisito: bacharelado em Direito


Auditor de controle interno

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 8.979,74
  • Requisito: bacharelado em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito e registro no conselho de classe


Ouvidor

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.511,74
  • Requisito: ensino superior em qualquer área.


Procurador legislativo

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 9.018,78
  • Requisito: bacharelado em Direito e OAB/ES


Tesoureiro

  • Vaga:
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.511,74
  • Requisito: bacharelado em Administração ou Ciências Contábeis e registro no conselho de classe

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