Câmara de Piúma lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

A Câmara de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para contratar servidores de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 3.211,74 a R$ 9.018,78, conforme o cargo e a carga horária. A oferta é de sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
De acordo com o edital do Poder Legislativo municipal, há oportunidades para agente administrativo, agente patrimonial e almoxarife, agente de contratação, auditor de controle interno, ouvidor, procurador legislativo e tesoureiro.
As inscrições poderão ser feitas das 6 de novembro até as 18h do dia 19 do mesmo mês, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), banca organizadora do certame.
A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 120,00 para os de nível superior.
Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa no período de 6 a 8 de novembro, no mesmo site de inscrição.
A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva para procurador legislativo e avaliação de títulos para as funções de nível superior. Os exames serão aplicados no dia 13 de dezembro de 2026.
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
ENSINO MÉDIO
Agente administrativo
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.211,74
Agente patrimonial e almoxarife
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.211,74
NÍVEL SUPERIOR
Agente de contratação
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.511,74
- Requisito: bacharelado em Direito
Auditor de controle interno
- Vaga: 1
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 8.979,74
- Requisito: bacharelado em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito e registro no conselho de classe
Ouvidor
- Vaga: 1
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.511,74
- Requisito: ensino superior em qualquer área.
Procurador legislativo
- Vaga: 1
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 9.018,78
- Requisito: bacharelado em Direito e OAB/ES
Tesoureiro
- Vaga: 1
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.511,74
- Requisito: bacharelado em Administração ou Ciências Contábeis e registro no conselho de classe
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