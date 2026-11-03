Câmara de Piúma lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil

As inscrições poderão ser feitas das 6 de novembro até as 18h do dia 19 do mesmo mês, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), banca organizadora do certame.





A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 120,00 para os de nível superior.





Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa no período de 6 a 8 de novembro, no mesmo site de inscrição.