Comércio do ES teme custos com nova jornada, mas sindicato vê Natal como teste

O fim da escala 6x1 vai exigir mudanças na organização do comércio do Espírito Santo a partir de dezembro, às vésperas do Natal, período de maior movimento para o varejo. Enquanto a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) demonstra preocupação com o aumento dos custos operacionais e a dificuldade de contratar trabalhadores para manter o funcionamento das lojas, o Sindicato dos Empregados do Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) avalia que a adaptação das escalas é possível e destaca os benefícios da redução da jornada para a saúde dos empregados.





A Emenda Constitucional nº 141, promulgada em 16 de outubro, estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e reduz gradualmente a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. A primeira etapa começa em dezembro, quando o limite passa a ser de 42 horas semanais. A redução para 40 horas está prevista para dezembro de 2027.





O diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães, afirma que a falta de mão de obra já representa um obstáculo para o setor no Estado. Na avaliação dele, a necessidade de reorganizar as escalas e, eventualmente, ampliar as equipes pode pressionar principalmente os pequenos e médios estabelecimentos.