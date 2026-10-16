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Eleições 2026

Lula a empresários: 'Ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1'

Em passeada em Juiz de Fora, presidente também reiterou uma série de críticas à família Bolsonaro

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 15:36

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

16 out 2026 às 15:36

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (16), a empresários de Juiz de Fora (MG), que "ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1". A fala foi feita durante passeata.

Lula acusou seu adversário na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) de querer "destruir todo os direitos trabalhistas".

"Eles querem destruir todos os direitos trabalhistas, porque eles não representam os interesses do povo trabalhador", afirmou o presidente da República.

E declarou: "É muito importante que a gente não permita que haja nenhum retrocesso nesse país. Sobretudo a nossos comerciários: ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1. Quem vai ganhar é o Brasil, é o povo trabalhador."

Críticas à família Bolsonaro

O presidente reiterou uma série de críticas à família Bolsonaro. Disse que "construir uma coisa é muito difícil, mas destruir é muito fácil" e que "é muito importante atentar para o dia 25 de outubro", data do segundo turno das eleições.

Também voltou a dizer que Flávio e seu grupo político são responsáveis pelos escândalos do Banco Master e do INSS.

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