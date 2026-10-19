Salário, demissão, escalas: confira o tira-dúvidas sobre o fim da 6x1

O fim da escala 6x1 virou lei na última sexta-feira (16), com a promulgação da Emenda Constitucional 141 pelo Congresso Nacional. A mudança prevê a diminuição gradual da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem queda salarial, e garante dois dias de descanso remunerado por semana.





Apesar da promulgação, ainda existem dúvidas sobre como as novas regras serão aplicadas a diferentes jornadas e atividades profissionais. A adaptação das escalas, os acordos coletivos, a distribuição das folgas e o funcionamento das horas extras estão entre os pontos que exigem atenção.





Para esclarecer as principais dúvidas da população, A Gazeta ouviu advogados trabalhistas sobre questões sobre as novas regras da jornada. Veja as respostas.