Fim da escala 6x1: veja quem fica de fora das novas regras

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) — que extinguiu a escala 6x1 no país e reduzirá a jornada de trabalho para 40 horas semanais — não significa que todos os profissionais estarão submetidos às mesmas regras da nova lei, a Emenda Constitucional 141, promulgada nesta sexta-feira (16) pelo Congresso Nacional.



O texto prevê condições específicas para algumas categorias, mas determinados grupos não serão alcançados diretamente pela mudança.





Entre aqueles que exigem atenção, estão os servidores públicos submetidos a estatutos próprios, os microempreendedores individuais (MEIs), os trabalhadores em cargos de confiança e os profissionais com ensino superior completo que recebem salários elevados. Já setores como saúde e segurança poderão manter escalas diferenciadas, conforme as regras aplicáveis a cada atividade e as negociações coletivas.





O texto determina uma transição gradual: passados 60 dias da promulgação da emenda, a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas. Depois de mais 12 meses, o limite chegará a 40 horas semanais. A mudança também inclui dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial.