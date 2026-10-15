Fim da escala 6x1: veja o que muda para cada profissão

No setor de alimentação fora de casa, a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) afirma que a escala 6x1 é usada na "ampla maioria" dos estabelecimentos e envolve praticamente todas as funções operacionais, como garçons, cozinheiros, caixas e equipes de limpeza. A entidade é contrária à mudança.





A associação calcula que, para manter o mesmo horário de funcionamento após uma redução da jornada, bares e restaurantes teriam de ampliar em cerca de 20% os gastos com funcionários. Segundo a Abrasel, isso teria impacto direto nos preços cobrados ao consumidor, com reajustes estimados entre 7% e 8%.





A entidade afirma ainda que não vê alternativas viáveis no curto prazo porque o setor já enfrenta falta de mão de obra. "O que a entidade enxerga é que haverá um colapso dos serviços essenciais no Brasil, inclusive no de bares e restaurantes", afirma.





Em sentido contrário, o Sinthoresp-SP (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de São Paulo e Região) defende a adoção da escala 5x2 sem redução salarial. Para Valdir Farias, secretário-geral da entidade, trabalhadores como garçons, cozinheiros e camareiras estão entre os mais beneficiados pela mudança, por cumprirem jornadas que exigem longos períodos em pé.





"O 5x2 vai dar uma qualidade de vida melhor, vai dar um descanso melhor para nossa categoria", afirma Farias. Segundo ele, a folga adicional permitiria aos trabalhadores passar mais tempo com a família e realizar atividades pessoais. O dirigente também relaciona a jornada atual ao desgaste físico dos funcionários e defende melhores condições de aposentadoria para esses profissionais.