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Eleições 2026

Lula comemora fim da escala 6x1 e chama de 'vitória dos trabalhadores' do Brasil

Fim da escala 6x1 é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente, que celebrou a aprovação da proposta no Senado

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 08:36

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

15 out 2026 às 08:36

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou nas redes sociais a aprovação, no período da noite da quarta-feira, 14, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1. "É oficial", escreveu ele, na noite da quarta, em publicação no X. "Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras."

Lula afirmou que o projeto é "mais do que uma mudança na jornada" e que permitirá aos brasileiros "ter mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida".

"Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras", concluiu o presidente da República.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert

O fim da escala 6x1 foi aprovado na quarta-feira em votação no Senado, em primeiro e segundo turnos, com apoio de 75 senadores.

A PEC é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Lula.

Pelo texto, a jornada será reduzida de 44 para 40 horas semanais, com limite de oito horas diárias. Ficam assegurados dois dias de repouso semanal remunerado, um dos quais preferencialmente aos domingos. Não poderá haver redução salarial.

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