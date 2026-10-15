Lula comemora fim da escala 6x1 e chama de 'vitória dos trabalhadores' do Brasil

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou nas redes sociais a aprovação, no período da noite da quarta-feira, 14, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1. "É oficial", escreveu ele, na noite da quarta, em publicação no X. "Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras."