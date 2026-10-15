'Sou a favor do fim da escala 6x1, mas abri mão do meu negócio pelos custos': a preocupação de empresários que precisarão contratar mais pessoas

"Eu já tinha quase certeza de que (a PEC) iria ser aprovada, porque é uma proposta que vai trazer uma melhoria para a vida de uma maioria da população. Eu entendo que é algo benéfico para o funcionário, porque tem que ter mais tempo com sua família, mas diretamente iria me prejudicar. Então, simplesmente resolvi me antecipar para não ficar com dívidas", avalia.