Para a BR 101 avançar, às vezes é preciso parar

Há também desvios temporários, alterações de acessos e reduções de velocidade. Cada solução depende do tipo de serviço que está sendo realizado, da geometria do local, do volume de tráfego e das condições necessárias para proteger usuários e trabalhadores. E nenhuma dessas interferências deve ser banalizada.





Executar a obra mantendo a circulação de pessoas envolve planejamento de tráfego, sinalização, escolha de horários, posicionamento de equipamentos, logística dos materiais e presença de equipes operacionais.





No entanto, existe uma relação inevitável entre duas realidades que o usuário começa a enxergar na BR 101: quanto mais frentes de obras avançam simultaneamente, maior pode ser a ocorrência de interferências temporárias. É compreensível que, durante a viagem, seja mais fácil perceber a fila, os cones ou a redução de velocidade do que aquilo que está sendo construído alguns metros adiante. Mas cada uma dessas etapas tem um destino.





Entre Serra, Fundão, Ibiraçu e João Neiva, citados anteriormente, os trabalhos resultarão em duas faixas de tráfego por sentido, além de novas pontes, reforço e alargamento de estruturas existentes e cinco interseções em desnível. São intervenções projetadas para ampliar a segurança, reduzir gargalos e adequar a capacidade da rodovia ao volume crescente de tráfego.





Por isso, uma obra rodoviária tem dois tempos muito diferentes. Existe o tempo da construção, marcado por máquinas, desvios, velocidade reduzida e interferências. E existe o tempo da infraestrutura entregue, que permanecerá por muitos anos depois que os equipamentos deixarem o local.





Isso não elimina o desconforto de quem encontra um Pare e Siga ou precisa esperar durante uma interdição. Planejamento e informação para que o usuário saiba onde haverá interferência, por que ela é necessária, quanto tempo deve durar e, sobretudo, o que está sendo construído naquele local, são compromissos que devem ser assumidos para reduzir os impactos.





Quando o canteiro de obras desaparece, o que fica são novas pistas, pontes, viadutos, contornos, acessos e uma BR 101 com mais capacidade para atender ao Espírito Santo. Por isso, a máxima é válida: às vezes, para avançar, é preciso parar. O desafio na BR 101 é fazer com que cada parada seja tão breve quanto possível, tão segura quanto necessário e tenha sempre uma entrega concreta pela frente.