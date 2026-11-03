André Stein conquista terceiro ouro no Circuito Brasileiro de vôlei de praia em 2026

Renato e André conquistaram o terceiro título na temporada 2026 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A dupla venceu a sexta etapa da competição, disputada em Maceió (AL), e confirmou a boa fase após também subir ao lugar mais alto do pódio em Navegantes (SC) e no Rio de Janeiro (RJ).





Na decisão, disputada neste domingo, os atletas superaram George e Pedro por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 25/23.





A medalha de bronze ficou com Guto e Saymon. A dupla venceu Henrique e Manaus também por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18.





Com o resultado em Maceió, Renato e André ampliaram a sequência de conquistas no Circuito Brasileiro nesta temporada.