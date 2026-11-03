AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • André Stein conquista terceiro ouro no Circuito Brasileiro de vôlei de praia em 2026
Voando!

André Stein conquista terceiro ouro no Circuito Brasileiro de vôlei de praia em 2026

Junto com Renato, o capixaba venceu a etapa de Maceió após títulos em Navegantes e no Rio de Janeiro

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 12:12

Redação

Redação

Publicado em 

03 nov 2026 às 12:12
Renato e André conquistaram o terceiro título na temporada 2026 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Renato e André conquistaram o terceiro título na temporada 2026 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia CBV

Renato e André conquistaram o terceiro título na temporada 2026 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A dupla venceu a sexta etapa da competição, disputada em Maceió (AL), e confirmou a boa fase após também subir ao lugar mais alto do pódio em Navegantes (SC) e no Rio de Janeiro (RJ).


Na decisão, disputada neste domingo, os atletas superaram George e Pedro por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 25/23. 


A medalha de bronze ficou com Guto e Saymon. A dupla venceu Henrique e Manaus também por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18. 


Com o resultado em Maceió, Renato e André ampliaram a sequência de conquistas no Circuito Brasileiro nesta temporada.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esporte Vôlei
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Mulher é impedida de sair de casa ao terminar relacionamento na Serra
Sede do Idaf em Vitória
Veja como fazer o concurso do Idaf sem pagar nada
7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Briga por som alto termina com dois esfaqueados e um preso em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.