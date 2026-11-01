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201 editais

Idaf, Cachoeiro e Banestes: 44 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para professor, guarda municipal, bombeiro, agente comunitário de saúde, fiscal agropecuário e cuidador escolar

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 17:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 nov 2026 às 17:25
Sede do Idaf
Idaf vai contratar novos servidores efetivos
 Divulgação

O mês de novembro começa com 201 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país, que somam mais de 44 mil vagas em postos efetivos e temporários. As oportunidades são voltados para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 38 mil.


Os editais oferecem chances em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.


O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) vai abrir concurso público com 14 vagas para técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. Também haverá formação para cadastro de reserva. O salário é de R$ 4.698,45 para nível médio técnico e de R$ 8.477,66 para nível superior. As inscrições serão realizadas de 6 de novembro a 6 de dezembro de 2026.

As inscrições para o concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) podem ser feitas até 23 de novembro. A oferta é de 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00. 


A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais em designação temporária (DT). As vagas contemplam as áreas administrativa e do magistério, com atuação no ensino regular e nas unidades de tempo integral. O prazo para se inscrever segue até 5 de novembro.


Na Região Serrana do Estado, a Prefeitura de Marechal Floriano tem 100 vagas para profissionais da área da Saúde de todos os níveis de escolaridade. As remunerações podem chegar a R$ 3.200,00. O atendimento aos candidatos ocorre de 4 a 6 de novembro.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250,00. As inscrições vão até o dia 10 de novembro.


O prazo para se inscrever no concurso da Controladoria-Geral da União (CGU) termina no dia 4 de novembro. O edital prevê preenchimento de vagas no cargo de auditor federal de finanças e controle, com exigência de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com subsídio inicial de R$ 20.000,00.

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