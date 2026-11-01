Idaf, Cachoeiro e Banestes: 44 mil vagas em concursos e seleções

O mês de novembro começa com 201 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país, que somam mais de 44 mil vagas em postos efetivos e temporários. As oportunidades são voltados para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 38 mil.





Os editais oferecem chances em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) vai abrir concurso público com 14 vagas para técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. Também haverá formação para cadastro de reserva. O salário é de R$ 4.698,45 para nível médio técnico e de R$ 8.477,66 para nível superior. As inscrições serão realizadas de 6 de novembro a 6 de dezembro de 2026.