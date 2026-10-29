Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção para temporários

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em designação temporária (DT).





Os selecionados farão parte do cadastro de reserva e serão convocados para atuar na Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2027. As vagas contemplam as áreas administrativa e do magistério, com atuação no ensino regular e nas unidades de tempo integral.