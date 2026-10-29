Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção para temporários

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em designação temporária (DT).
Os selecionados farão parte do cadastro de reserva e serão convocados para atuar na Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2027. As vagas contemplam as áreas administrativa e do magistério, com atuação no ensino regular e nas unidades de tempo integral.
Ao todo, foram publicados três editais:
- Edital nº 71/2026 (Área Administrativa): oferece chances para profissionais de diversos níveis de escolaridade em cargos como auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, cuidador, técnico de informática e contador. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.976,32, para jornadas de 30 a 40 horas semanais.
- Edital nº 72/2026 (Magistério Regular): voltado para docentes com nível superior e licenciatura plena. As remunerações para a jornada de 25 horas semanais são de R$ 3.202,64 (graduação), R$ 3.302,84 (especialização), R$ 3.401,92 (mestrado) e R$ 3.503,88 (doutorado).
- Edital nº 73/2026 (Magistério de Tempo Integral): destinado à contratação de professores para escolas em tempo integral, exigindo os mesmos requisitos de formação e jornada de 40 horas semanais. Os vencimentos são de R$ 5.130,36 (graduação), R$ 5.284,54 (especialização), R$ 5.443,09 (mestrado) e R$ 5.606,38 (doutorado).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de novembro, exclusivamente pelo site da Secretaria Municipal de Educação.
A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova de títulos, com avaliação dos certificados de escolaridade e da experiência profissional, conforme as regras e pontuações estabelecidas em cada edital.
EDITAL nº 71/2026
Nível fundamental incompleto
- Auxiliar de serviços gerais
- Eletricista
- Auxiliar de obras e serviços públicos
- Artífice de obras e serviços públicos
Nível fundamental completo
- Auxiliar administrativo
- Motorista
- Auxiliar de educação
Nível médio
- Agente de apoio educacional
- Cuidador
- Técnico em informática
Nível superior
- Contador
- Nutricionista
- Psicólogo
EDITAL nº 72/2026
- Professor da Educação Básica PEB - A
- Professor da Educação Básica PEB - B
- Professor da Educação Básica PEB - B (Sala de Recursos Multifuncionais)
- Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência Auditiva)
- Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência visual)
- Artes
- Educação Física
- Ensino Religioso
- Inglês
- Professor da Educação Básica D - Pedagogo
- Ciências
- Matemática
- Geografia
- História
- Língua Portuguesa
EDITAL nº 73/2026 - Tempo Integral
- Professor da Educação Básica PEB - A
- Professor da Educação Básica PEB - B
- Professor da Educação Básica PEB - B (Sala de Recursos Multifuncionais)
- Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência Auditiva)
- Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência Visual)
- Artes
- Educação Física
- Ensino Religioso
- Inglês
- Professor da Educação Básica D (Pedagogo)
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