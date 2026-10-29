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Sul do ES

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção para temporários

Vagas contemplam as áreas administrativa e do magistério, com atuação no ensino regular e nas unidades de tempo integral.

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 09:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 out 2026 às 09:44
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Divulgação internet

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em designação temporária (DT).


Os selecionados farão parte do cadastro de reserva e serão convocados para atuar na Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2027. As vagas contemplam as áreas administrativa e do magistério, com atuação no ensino regular e nas unidades de tempo integral.

Ao todo, foram publicados três editais:


  • Edital nº 71/2026 (Área Administrativa): oferece chances para profissionais de diversos níveis de escolaridade em cargos como auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, cuidador, técnico de informática e contador. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.976,32, para jornadas de 30 a 40 horas semanais.


  • Edital nº 72/2026 (Magistério Regular): voltado para docentes com nível superior e licenciatura plena. As remunerações para a jornada de 25 horas semanais são de R$ 3.202,64 (graduação), R$ 3.302,84 (especialização), R$ 3.401,92 (mestrado) e R$ 3.503,88 (doutorado).


  • Edital nº 73/2026 (Magistério de Tempo Integral): destinado à contratação de professores para escolas em tempo integral, exigindo os mesmos requisitos de formação e jornada de 40 horas semanais. Os vencimentos são de R$ 5.130,36 (graduação), R$ 5.284,54 (especialização), R$ 5.443,09 (mestrado) e R$ 5.606,38 (doutorado).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de novembro, exclusivamente pelo site da Secretaria Municipal de Educação


A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova de títulos, com avaliação dos certificados de escolaridade e da experiência profissional, conforme as regras e pontuações estabelecidas em cada edital.

Todos os editais podem ser conferidos no site oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. 

Confira as vagas

EDITAL nº 71/2026

Nível fundamental incompleto

  • Auxiliar de serviços gerais
  • Eletricista
  • Auxiliar de obras e serviços públicos
  • Artífice de obras e serviços públicos


Nível fundamental completo

  • Auxiliar administrativo
  • Motorista
  • Auxiliar de educação


Nível médio

  • Agente de apoio educacional
  • Cuidador
  • Técnico em informática


Nível superior

  • Contador
  • Nutricionista
  • Psicólogo

EDITAL nº 72/2026

  • Professor da Educação Básica PEB - A
  • Professor da Educação Básica PEB - B
  • Professor da Educação Básica PEB - B (Sala de Recursos Multifuncionais)
  • Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência Auditiva)
  • Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência visual)
  • Artes
  • Educação Física
  • Ensino Religioso
  • Inglês
  • Professor da Educação Básica D  - Pedagogo
  • Ciências
  • Matemática
  • Geografia
  • História
  • Língua Portuguesa

EDITAL nº 73/2026 - Tempo Integral

  • Professor da Educação Básica PEB - A 
  • Professor da Educação Básica PEB - B 
  • Professor da Educação Básica PEB - B (Sala de Recursos Multifuncionais)
  • Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência Auditiva)
  • Professor da Educação Básica PEB - B (Deficiência Visual)
  • Artes 
  • Educação Física
  • Ensino Religioso
  • Inglês
  • Professor da Educação Básica D (Pedagogo)

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