MC Poze do Rodo é denunciado por adolescente de 16 anos por suspeita de estupro e ameaça; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de estupro e ameaça contra o cantor MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho. Conforme informações publicadas pelo jornal O Globo, o caso foi registrado na quarta-feira (28), na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). Uma adolescente de 16 anos afirma ter sido vítima de violência sexual e ameaças na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O episódio teria ocorrido em 26 de setembro, por volta das 22h.
De acordo com o relato da adolescente à polícia, reproduzido pelo O Globo, ela teria sido convidada por uma amiga para participar de uma festa na casa do cantor. Durante o encontro, a jovem afirma ter consumido bebidas alcoólicas e drogas, entre elas o chamado “Black Lança”, uma versão clandestina do lança-perfume. Segundo a denúncia, ela não estaria plenamente consciente quando foi para um quarto com o artista.
Ainda conforme as informações divulgadas pelo jornal, a adolescente relatou que havia informado ao cantor que só aceitaria manter relações sexuais com o uso de preservativo. Ela afirma, porém, que ele teria se recusado a usar camisinha e dado continuidade ao ato sexual.
O registro policial também aponta que, dois dias depois, a jovem teria sido coagida a retornar à residência do artista. Segundo o relato divulgado pelo O Globo, nessa ocasião, o cantor teria ficado com o celular dela e a obrigado a ingerir medicamentos que ele teria comprado.
A adolescente também afirma ter recebido ameaças. Conforme a denúncia relatada ao jornal, o artista teria dito que, caso ela se recusasse a tomar os remédios, pediria a um amigo que a fizesse “desaparecer”.
A advogada criminalista Daiana Andrade, que representa a jovem, afirmou que o caso envolve suspeitas de estupro, ameaça e fornecimento de substâncias a uma adolescente. Segundo informações publicadas pelo O Globo, a defesa sustenta que a jovem teve seu consentimento desrespeitado, além de ter sido ameaçada e coagida a ingerir medicamentos.
“Estamos diante de uma adolescente que relata ter tido o corpo violado, a voz ignorada e a vida ameaçada. Fama não é escudo, e silêncio nunca foi consentimento. Ela não está sozinha, e vamos até o fim por justiça”, declarou a advogada, em nota.
Conforme a reportagem do O Globo, a defesa solicitou medidas protetivas de urgência contra o cantor. A adolescente foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de exames. O caso tramita sob sigilo, e a identidade da jovem é preservada nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Em nota, a Polícia Civil informou que os supostos envolvidos serão intimados a prestar esclarecimentos na delegacia especializada. A corporação também afirmou que diligências estão em andamento para apurar os fatos, segundo informações divulgadas pelo O Globo.
Procurada para se manifestar, a defesa de MC Poze do Rodo não havia respondido até a publicação da reportagem original.