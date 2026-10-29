MC Poze do Rodo é denunciado por adolescente de 16 anos por suspeita de estupro e ameaça; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de estupro e ameaça contra o cantor MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho. Conforme informações publicadas pelo jornal O Globo, o caso foi registrado na quarta-feira (28), na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). Uma adolescente de 16 anos afirma ter sido vítima de violência sexual e ameaças na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O episódio teria ocorrido em 26 de setembro, por volta das 22h.



De acordo com o relato da adolescente à polícia, reproduzido pelo O Globo, ela teria sido convidada por uma amiga para participar de uma festa na casa do cantor. Durante o encontro, a jovem afirma ter consumido bebidas alcoólicas e drogas, entre elas o chamado “Black Lança”, uma versão clandestina do lança-perfume. Segundo a denúncia, ela não estaria plenamente consciente quando foi para um quarto com o artista.



Ainda conforme as informações divulgadas pelo jornal, a adolescente relatou que havia informado ao cantor que só aceitaria manter relações sexuais com o uso de preservativo. Ela afirma, porém, que ele teria se recusado a usar camisinha e dado continuidade ao ato sexual.



O registro policial também aponta que, dois dias depois, a jovem teria sido coagida a retornar à residência do artista. Segundo o relato divulgado pelo O Globo, nessa ocasião, o cantor teria ficado com o celular dela e a obrigado a ingerir medicamentos que ele teria comprado.



A adolescente também afirma ter recebido ameaças. Conforme a denúncia relatada ao jornal, o artista teria dito que, caso ela se recusasse a tomar os remédios, pediria a um amigo que a fizesse “desaparecer”.