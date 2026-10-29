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Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.: 'Sensacionalismo puro'

Atriz afirmou que conhece o jogador do Real Madrid por ele ser vizinho de seus pais. Apontamentos surgiram após o término do atleta com Virginia Fonseca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 10:34

Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.
Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr. FolhaPress / Reprodução Instagram
Marina Ruy Barbosa negou os rumores de que estaria vivendo um relacionamento amoroso com o jogador Vini Jr., 26, atacante da seleção brasileira e do Real Madrid.
A atriz, de 31 anos, comentou uma publicação no Instagram que repercutia a especulação e afirmou que a história não passa de sensacionalismo.
"Vizinho dos meus pais, nós nos seguimos desde que ele sofreu racismo, há anos, e eu apoiei publicamente. Sensacionalismo puro, tudo isso", escreveu a artista.
A manifestação ocorreu após o nome de Marina ser associado ao do jogador em meio a especulações sobre a vida pessoal dos dois. Vini Jr. terminou recentemente o relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca.
Vini Jr. tornou-se alvo de ataques racistas em diferentes ocasiões durante sua carreira no futebol europeu. Os episódios provocaram manifestações de solidariedade de personalidades brasileiras e repercussão internacional, incluindo apoio de artistas e figuras públicas.

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