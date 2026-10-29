Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.: 'Sensacionalismo puro'

Marina Ruy Barbosa negou os rumores de que estaria vivendo um relacionamento amoroso com o jogador Vini Jr., 26, atacante da seleção brasileira e do Real Madrid.

A atriz, de 31 anos, comentou uma publicação no Instagram que repercutia a especulação e afirmou que a história não passa de sensacionalismo.

"Vizinho dos meus pais, nós nos seguimos desde que ele sofreu racismo, há anos, e eu apoiei publicamente. Sensacionalismo puro, tudo isso", escreveu a artista.

A manifestação ocorreu após o nome de Marina ser associado ao do jogador em meio a especulações sobre a vida pessoal dos dois. Vini Jr. terminou recentemente o relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca.