Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio Bolsonaro

Depois de perder a eleição para Lula (PT) e fugir para os Estados Unidos, Flávio divulgou uma carta, que teve quatro versões no total, em que insiste em não reconhecer o resultado das urnas.





A carta em que se autoproclamou "presidente eleito do Brasil" foi divulgada primeiramente por aliados na tarde de quarta-feira (28), após o candidato derrotado desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, destino final do plano de fuga do Brasil.





A viagem ocorreu depois de o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinar a entrega dos passaportes do congressista no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro nega irregularidades.





A versão original da carta foi alterada cerca de uma hora depois, alterando o trecho em que o filho de Jair Bolsonaro se autodeclarava "verdadeiro presidente" para "líder do Brasil".