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Flávio nos EUA

Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio Bolsonaro

Presidente do PL rejeita documento ao fazer visita a Jair Bolsonaro com aval do STF; na carta, senador disse ser 'verdadeiro presidente' do Brasil e depois recuou, trocando por 'líder'

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 11:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2026 às 11:34

Brasília - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (29) que não gostou da carta com teor golpista divulgada por Flávio Bolsonaro (PL) após fugir para os Estados Unidos.


"Não gostei", respondeu apenas a jornalistas. Valdemar faz nesta manhã uma visita autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro
Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro Beto Barata/ PL/Divulgação

Depois de perder a eleição para Lula (PT) e fugir para os Estados Unidos, Flávio divulgou uma carta, que teve quatro versões no total, em que insiste em não reconhecer o resultado das urnas.


A carta em que se autoproclamou "presidente eleito do Brasil" foi divulgada primeiramente por aliados na tarde de quarta-feira (28), após o candidato derrotado desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, destino final do plano de fuga do Brasil.


A viagem ocorreu depois de o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinar a entrega dos passaportes do congressista no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro nega irregularidades.


A versão original da carta foi alterada cerca de uma hora depois, alterando o trecho em que o filho de Jair Bolsonaro se autodeclarava "verdadeiro presidente" para "líder do Brasil".

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