Estêvão é 'ignorado' por Xabi Alonso, joga pouco e não marcou na temporada

O início de temporada de Estêvão no Chelsea tem sido marcado pela falta de oportunidades e uma minutagem baixa em campo. Desde a chegada do técnico Xabi Alonso para a temporada 2026/27, o jovem perdeu espaço na equipe inglesa e vem sendo opção no banco de reservas.





A situação ficou evidente na última quarta-feira, 29, no confronto contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa. Mesmo com os desfalques de João Pedro, lesionado, e Cole Palmer, suspenso, Estêvão não foi utilizado pelo treinador espanhol e acompanhou toda a partida do banco de reservas. Para completar, Xabi Alonso promoveu a entrada de Emegha, que voltava de lesão e ainda não havia atuado pelo Chelsea nesta temporada.





O brasileiro tem dificuldade para conquistar espaço no elenco e até o momento, o atacante disputou oito partidas na temporada, acumulando apenas 172 minutos em campo e sem participações em gols. A média é de aproximadamente 21 minutos por jogo.





Porém, o número é influenciado pelas duas únicas vezes em que o jovem começou uma partida como titular, ambas pela Copa da Liga. Estêvão atuou por 80 minutos contra o Luton Town e por 60 diante do Leeds.





Na Premier League, o cenário é ainda mais complicado. O brasileiro entrou em campo em seis partidas, sempre saindo do banco de reservas, e soma apenas 47 minutos na competição. O tempo total equivale a pouco mais de um tempo de jogo.