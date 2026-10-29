Serra define empresa para restaurar igreja histórica e reformar praça

A Prefeitura da Serra definiu a empresa que fará a obra de restauro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e a reforma da Praça Barbosa Leão, em Serra Sede. Com investimento de R$ 5,74 milhões, a empreiteira Compacta Construções e Pavimentações venceu a licitação e terá prazo de 360 dias (12 meses) para executar a obra, com prazo total de 540 dias (18 meses).
A restauração da igreja histórica da Serra, fundada em 1556 e com obras concluídas em 1769, será realizada por meio de um convênio do município com o governo do Espírito Santo. A reforma da praça ocorre, também, para melhor atender à tradicional celebração de São Benedito.
Dos R$ 5,74 milhões previstos para a obra, R$ 4,2 milhões serão do governo do Espírito Santo, com o restante como contrapartida do município.
Na justificativa para as obras de restauro, a Prefeitura da Serra explica, no edital, que a igreja tem presença de fungos e sais decorrentes da umidade constante, perda ou destacamento de argamassa, alteração na coloração da pintura, além da ocorrência de trincas e fissuras nos detalhes arquitetônicos e em algumas imagens sacras.
O município ainda afirma que “as soluções adotadas buscam garantir a conservação do bem, priorizando técnicas e materiais compatíveis com os sistemas construtivos originais, de modo a evitar intervenções que possam comprometer sua integridade física, histórica e arquitetônica”.
Para o restauro, há previsão de recuperar os detalhes do retábulo — estrutura ornamental que fica acima da mesa do altar — do altar-mor e os de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e do Santíssimo Sacramento, além dos púlpitos da igreja.
Junto ao altar-mor, também foram listadas para restauro as imagens de Nossa Senhora da Conceição, São José e São Sebastião, além da imagem de Cristo Crucificado.
Uma curiosidade: a imagem de Nossa Senhora de Conceição é composta por 11 partes, incluindo a base com nuvens, três querubins e duas pontas de lua crescente. Atualmente, ela tem trincas e rachaduras, além de marcas causadas por oxidação e outras sujeiras.
A lista apresentada pelo Instituto Modus Vivendi, incluída nos documentos do edital, também cita o restauro da imagem de Nossa Senhora do Rosário e das pinturas das paredes e do forro do presbitério, assim como do arco-cruzeiro, que traz formas geométricas e arabescos pintados de azul-escuro sobre fundo azul-claro, além de detalhes com folhagens verdes e vários tipos de flores nas cores amarela, azul e vermelha.
Por conta desses detalhes, o Instituto Modus Vivendi prevê o prazo de 15 meses de execução do trabalho, com custos de quase R$ 2 milhões para esses serviços.
Já para a modernização da Praça Barbosa Leão, o projeto defende a qualificação e a reorganização dos dois espaços que compõem o equipamento público, um deles localizado mais próximo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A intenção é que a reforma favoreça as tradições culturais e religiosas celebradas ali, a exemplo da Festa de São Benedito, realizada sempre em dezembro, com destaque para a fincada de mastro.
A proposta é de que haja, no piso da praça, uma área com demarcação e informações referentes ao festejo, incluindo a localização exata para o posicionamento do mastro durante as celebrações de fim de ano, de modo a registrar essa tradição no espaço público.
A praça também terá áreas destinadas ao paisagismo e à circulação de pedestres, incorporando jardins e espaços de permanência equipados com bancos em concreto e madeira, proporcionando maior conforto e permanência aos usuários. O projeto prevêm ainda, dois pórticos: um com o nome da praça e outro com informações históricas e culturais do local, que também faz parte da Rota Jesuíta no Espírito Santo.
O resultado do edital foi publicado pela prefeitura na segunda-feira (26), depois de ser homologado no último dia 23 de outubro.
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