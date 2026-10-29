Serra define empresa para restaurar igreja histórica e reformar praça

A restauração da igreja histórica da Serra, fundada em 1556 e com obras concluídas em 1769, será realizada por meio de um convênio do município com o governo do Espírito Santo. A reforma da praça ocorre, também, para melhor atender à tradicional celebração de São Benedito.





Dos R$ 5,74 milhões previstos para a obra, R$ 4,2 milhões serão do governo do Espírito Santo, com o restante como contrapartida do município.





Na justificativa para as obras de restauro, a Prefeitura da Serra explica, no edital, que a igreja tem presença de fungos e sais decorrentes da umidade constante, perda ou destacamento de argamassa, alteração na coloração da pintura, além da ocorrência de trincas e fissuras nos detalhes arquitetônicos e em algumas imagens sacras.





O município ainda afirma que “as soluções adotadas buscam garantir a conservação do bem, priorizando técnicas e materiais compatíveis com os sistemas construtivos originais, de modo a evitar intervenções que possam comprometer sua integridade física, histórica e arquitetônica”.